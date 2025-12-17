El Real Madrid da un toque a Arda Güler: «Tienes que ser más protagonista»

Tanto el cuerpo técnico como las personas cercanas a Arda Güler han pedido al turco que debe ser más protagonista en los partidos. Esto sucedió tanto en el descanso del encuentro que enfrentó a los blancos con el Alavés en Mendizorroza como al final del mismo, pero ha pasado más veces esta temporada. Lo que le vienen a decir es que deber ser más atrevido. Que debe pedir más el balón para llevar el peso del encuentro cuando la pelota más quema, algo que le cuesta.

El conjunto madridista sufrió para llevarse el partido en el estadio del Alavés, pese a que se puso por delante en el marcador gracias a un gol de Kylian Mbappé en la primera mitad y, tras el empate babazorro, lograron certificar el triunfo por medio de Rodrygo. Sin embargo, al Real Madrid le volvió a faltar fútbol.

No termina de dar con la tecla Xabi Alonso para encontrar el buen juego de su equipo, al que le cuesta un montón generar sobre el césped. Para esa labor eligió en Mendizorroza a Arda Güler, pero el turco no logró dar su mejor versión. Algo que llevó a los que le rodean a pedir un paso más del jugador, que solicitara el balón y que tomara las riendas en la construcción.

Xabi confía plenamente en Arda Güler

Xabi Alonso está tratando de transformar la mentalidad del Real Madrid, y muy especialmente la de unos jugadores que hasta hace no tanto vivían con el temor de que el más mínimo error les apartara del foco, como es Arda Güler. Con la llegada del tolosarra al banquillo su protagonismo ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un fijo en la medular del conjunto blanco.

«Es un momento de invertir para que haya un progreso en Arda. Le empujamos para que se foguee y madure, pero sabiendo que puede cometer errores y aceptarlos», aseguraba Xabi Alonso en la previa del duelo ante el Borussia Dortmund, correspondiente a los cuartos de final del torneo. Una declaración que define a la perfección el momento que vive el joven turco.

Con Ancelotti, sus minutos eran muy limitados. Pero con Xabi Alonso ha dado un paso al frente. El entrenador vasco ha identificado en Güler un talento enorme, aún por pulir, pero con el potencial para marcar una época en el Real Madrid. Todo depende de su capacidad para adaptarse a su nuevo rol en el interior, algo que le está costando más de lo deseado.