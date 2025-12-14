Iturralde González se supera y se inventa la acción polémica en el Alavés – Real Madrid: «Vinicius se tira»

El ex árbitro Iturralde González sigue con su tremendo corporativismo y ha llegado a decir que Vinicius «se tira» en la acción polémica en el Alavés – Real Madrid, en la que el brasileño sufre un penalti clamoroso por falta de Tenaglia, no pitado por el árbitro del campo -García Verdura- ni avisado por el colegiado de VAR, González Fuertes.

En su habitual corporativismo, Iturralde González negó lo obvio y explicó que él no hubiera pitado penalti en la acción. Si bien el ex árbitro reconoció que a Vinicius sí «le toca» Tenaglia, después dijo que el jugador del Real Madrid «se tira». Algo incoherente por otra parte. Además, al decir que Vinicius «se tira», Iturralde González estaría pidiendo la expulsión para el futbolista brasileño, ya que si «se tira» tendría que haber visto una tarjeta amarilla y ya tenía una.

«Le toca y se tira. Es muy parecido a la de Rodrygo en Girona. Ha habido una jugada hoy que no pensaba que le iba a llamar el VAR en Vigo y esta es la misma. En este Tiempo de Revisión (el programa en el que el CTA analiza las jugadas polémicas) que digan por qué le avisan en Vigo y aquí no. La cuestión es el criterio y la consistencia en el criterio. Si en la misma jornada entran en Vigo, tienen que entrar aquí», comentó Iturralde González sobre esta jugada polémica en el Alavés – Real Madrid en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER y en declaraciones recogidas por AS.

Iturralde González tiene un largo historial contra el Real Madrid, ya sea cuando era árbitro o cuando ahora es comentarista. Ahora, el vasco niega la mayor y para no reconocer que era un penalti clamoroso contra Vinicius, llega a decir que el brasileño «se tira».

La jugada polémica ocurrió en el tramo final del partido en Vitoria. González Fuertes, el árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey y que estaba en el VAR del duelo del equipo blanco ante el Alavés, se negó a avisar al colegiado principal -García Verdura- de un penalti clamoroso sobre Vinicius en Mendizorroza.