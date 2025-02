Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva salen de la nevera tras no expulsar a Romero en su entrada a Mbappé

Medina Cantalejo saca de la nevera a los árbitros Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva, los dos colegiados que no expulsaron a Carlos Romero, futbolista del Espanyol, tras la brutal entrada que cometió a Kylian Mbappé en el duelo de Liga del pasado 1 de febrero. Tras dos jornadas sin aparecer en las designaciones, el presidente del CTA les indulta y les da vía libre para dirigir esta jornada.

En concreto, Muñiz Ruiz arbitrará el Sevilla-Mallorca, partido que cierra la jornada 25 (se jugará el lunes 24 de febrero), mientras que Iglesias Villanueva, que sólo es árbitro VAR, estará en esa función del encuentro Valencia-Atlético de Madrid del sábado 22 de febrero. Así, los dos colegiados que estuvieron en el Espanyol-Real Madrid vuelven a sus funciones.

Ambos fueron metidos en la nevera por Medina Cantalejo después del grosero fallo de no expulsar a Romero en ese Espanyol-Real Madrid. La acción decidió ese encuentro de Liga, toda vez que después Romero metió el gol de la victoria. El futbolista, que tuvo que ser expulsado ante la dureza de su entrada a Mbappé, siguió en el campo y sólo vio la amarilla. Ni Muñiz Ruiz en el campo ni Iglesias Villanueva en el VAR fueron capaces de ver que la entrada era de roja.

El CTA castigó a ambos y les mandó a la nevera, no dirigiendo ningún encuentro ni en la jornada 23 ni en la 24. Sí lo hacen ahora en la 25, tres jornadas después del Espanyol-Real Madrid. La nevera, en resumen, ha sido corta, y además realmente ha sido poca.

Y es que si nos atenemos a las explicaciones de los propios colegiados, ellos arbitran una jornada sí, otra no. Con esta fórmula, a Muñiz Ruiz no le tocaría arbitrar ahora, este fin de semana (jornada 25), ya que le hubiera tocado dirigir un encuentro de la semana pasada correspondiente a la jornada 24. Esa ya no la pitó, al estar en la nevera, pero tan sólo ha durado eso, ya que ahora es rescatado en una jornada en la que como tal no le tocaba pitar ningún partido de Primera.

Designaciones arbitrales de la jornada 25 de la Liga