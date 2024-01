Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del derbi perteneciente a los octavos de final de la Copa del Rey, que medirá a Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano. Los blancos llegan a este choque tras haber ganado el pasado domingo la Supercopa de España, donde eliminaron a los rojiblancos en semifinales y vencieron al Barcelona en la gran final.

«El equipo está bien. Mañana es otro partido muy complicado. El atlético es un rival muy duro, como demostró en la Supercopa. Esperamos un partido más complicado porque juegan en casa y lo están haciendo muy bien», aseguró.

Sobre Rodrygo, dejó claro que «necesitaba un día más de baja intensidad». «Están todos, salvo Lucas, que vuelve el viernes y los tres cruzados. Lucas vuelve el viernes», aseguró. «Voy a meter el mejor equipo posible teniendo en cuenta el viaje», añadió.

Sobre el pasillo que no hará el Atlético de Madrid, Ancelotti no quiso polémica: «Pienso que hay que respetar las decisiones de cada equipo. Si lo hacen bien y si no lo hacen también. Cada uno hace lo que quiere. Nosotros lo hacemos de distinta manera. Cuando nos toque elegir, elegiremos lo mejor para nosotros».

«Hemos tenido muchas lesiones y hemos aguantado. Nos permite tener una condición física buena», explicó sobre el momento que está viviendo el equipo.

Ancelotti destacó a Brahim: «Ha vuelto tras dos años en el Milan siendo más completo y con más piernas. Destaca mucho en espacios reducidos. Puede hacer un trabajo defensivo en cualquier posición. Es un jugador completo que nos está ayudando mucho»

Sobre la posición de Valverde, Ancelotti explicó lo siguiente: «Para mí no es tan claro. Cuando le he preguntado dónde quiere jugar me ha dicho que le da igual. Lo importante es que juegue, que es un jugador fundamental para nosotros».

Además, dejó claro que sólo han trabajado en fútbol y no en posibles provocaciones: «No hemos trabajado en absoluto en esto. Hay que pensar que jugamos contra un rival muy fuerte y va a ser más complicado que el partido de la Supercopa. Lo vamos a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey. Es una eliminatoria directa. Estamos centrados en intentar de hacer lo máximo para ganar».

Ancelotti también destacó a Vinicius, que hizo tres goles en la final de la Supercopa de España y regresa al Metropolitano: «Ha vuelto a su mejor nivel tras su lesión. Está aprendiendo a jugar por dentro y esto le hará más peligroso. Combina muy bien con Rodrygo. Me ha gustado más lo que ha dicho que los tres goles».

Además, sobre cuándo podría bajar de la nube a la que hizo referencia tras ganar la Supercopa, el italiano fue claro: «No es tan complicado pensarlo. Es suficiente con no ganar el derbi mañana».

También destaco las virtudes del equipo: «Tenemos un equipo motivado, tenemos un gran vestuario y un fuerte espíritu de equipo. Nosotros estamos jugando un buen fútbol. Estos son los tres componentes que te permiten tener éxito».

Y ensalzó tanto a Carvajal, del que dijo que es un «maestro» y a Mendy. «Carvajal es un maestro en su posición. No lo digo yo, lo dice lo que hace y todo lo que ha conseguido. Gracias a su carácter es capaz de tener continuidad», comentó.

«Yo lo que veo es lo que hace el jugador en el campo. En este momento lo está haciendo muy bien. No sé cuantos años de contrato tiene. Lo que tiene que hacer es aportar al equipo y ahora mismo lo está haciendo mucho», explicó sobre Mendy.

Por último, sobre lo que hay que hacer cuando vengan las malas rachas, fue claro: «Nos tenemos que adelantar con una buena racha y una buena dinámica. El equipo llega cuando uno no pude conseguir lo que quiere. Esta es una racha muy buena, pero va a parar un día. No podemos ganar todos los partidos y cuando paré hay que estar listos para salir rápido del momento difícil».