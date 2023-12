Jude Bellingham cierra un año mágico

El año 2023 de Jude Bellingham ha sido totalmente mágico. Un año en el que el británico ha ido a más y que cierra como una auténtica estrella en el Real Madrid. Desde su fichaje en verano, los números del inglés son asombrosos y ya es uno de los jugadores más importantes de la plantilla de Carlo Ancelotti a sus 20 años.

Jude Bellingham, nacido el 29 de junio de 2003, comenzó el año con 19 años y siendo un jugador muy importante en el Borussia Dortmund. En Alemania realizó una gran temporada que, desde mucho antes, llamó la atención de los grandes equipos de Europa. El mediocentro británico se decantó por el Real Madrid y aterrizó en la capital de España en verano.

Antes de recalar en el Real Madrid, el mediocentro inglés fue una figura más que importante en el Borussia Dortmund. La temporada pasada la terminó llegando a octavos de la Champions League, rozando la conquista de la Bundesliga que se le escapó en la última jornada con el propio Jude Bellingham lesionado en el banquillo y nombrado como el mejor jugador de la temporada en Alemania al final de la misma.

El 15 de junio de 2023, Jude Bellingham fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid con el dorsal que llevó uno de sus ídolos durante su etapa en el club blanco: el ‘5’ de Zidane. A partir de ese momento, el idilio del británico con el club y con la afición madridista ha sido total. Tardó muy poco en convertirse en un ídolo y necesitó muy pocos partidos para ser fundamental para el equipo sobre el césped.

Bellingham y su inicio goleador

Jude Bellingham solamente lleva cinco meses como jugador del Real Madrid, pero parece que son muchos más. El mediocentro inglés es ya capital en el esquema de Carlo Ancelotti y sus números lo demuestran. El futbolista británico acumula 17 goles en sus primeros 21 partidos como madridista. También ha repartido cinco asistencias. Números de crack total.

Jude Bellingham también es el máximo goleador de la Liga EA Sports hasta la fecha con 13 dianas. Cuando recaló en el Real Madrid, el mediocentro inglés ya era un gran jugador. Pero en el club blanco ha alcanzado un nivel superior hasta convertirse en una estrella. Nadie esperaba un inicio goleador como este, y menos de un mediocentro.

Bellingham declara su amor al Madrid

Jude Bellingham ha caído de pie en el Real Madrid y sus primeros meses como madridista están siendo totalmente mágicos. En un documental de la entidad madridista, con el británico como protagonista, Jude Bellingham se sincera, hace balance de sus primeros meses en el club y se declara al conjunto blanco: «Es la palabra más grande…».

Jude Bellingham ha analizado sus primeros meses como jugador del Real Madrid en el nuevo documental de la entidad blanca denominado ‘Universo Real Madrid: United Kingdom’. Un documental donde sin duda el mediocentro británico del Real Madrid es el gran protagonista, tras convertirse en un ídolo para el madridismo en solamente cinco meses.

El mediocentro británico del Real Madrid se confiesa en este documental sobre lo que siente cada vez que defiende el escudo de las 14 Copas de Europa: «Siempre se asocian con los grandes títulos, los grandes jugadores, los grandes momentos. Y tú quieres añadir a esa historia. Mi nombre con el número y con esta equipación de entrenamiento y con este escudo. Me siento muy honrado. Creo que esa es la palabra más grande. Privilegiado. No muchos jugadores tienen la oportunidad de jugar en un club tan grande. Tienes que estar a un cierto nivel en términos de calidad y mentalidad, y que te den esa responsabilidad me parece un gran privilegio. Cada día que vengo intento trabajar duro para ser lo mejor posible. El objetivo cuando llegas al Real Madrid es ganar todos los trofeos varias veces, es realmente la expectativa».

El Golden Boy

Jude Bellingham recibió el pasado 4 de diciembre en Turín el Premio Golden Boy que le acreditó como el mejor jugador joven, de menos de 21 años, de Europa. El futbolista del Real Madrid, que también levantó el Trofeo Kopa en este 2023, está en el mejor momento de su carrera deportiva y arrasó en las votaciones recibiendo 485 puntos de los 500 posibles. El británico dominó el premio este año con un 97% de los votos.

El impacto de Jude Bellingham en el Real Madrid es algo único, histórico y asombroso. El mediocentro británico ha caído de pie en el Madrid y ya es un ídolo para todo el madridismo. Ya tiene cántico en el Santiago Bernabéu, con el ‘Hey Jude’ de los Beatles, y su nombre en las alineaciones ya es el último en salir, como ya ocurría en años atrás con Cristiano Ronaldo y Benzema. Solamente lleva cinco meses de blanco y va camino de convertirse en leyenda. Además, tiene sólo 20 años.

Jude Bellingham es mejor que todos. Nadie ha conseguido los números del inglés a su llegada al Real Madrid. Con sus últimos goles como madridista ha superado su mejor registro goleador. Pero es que su rendimiento va mucho más allá, ya que ninguna de las leyendas que han vestido la camiseta del 14 veces campeón de Europa tuvieron una puesta en escena como esta.