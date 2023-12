Bellingham se declara al Real Madrid: «Creo que esa es la palabra más grande…»

Jude Bellingham ha caído de pie en el Real Madrid y sus primeros meses como madridista están siendo totalmente mágicos. En un documental de la entidad madridista, con el británico como protagonista, Jude Bellingham se sincera, hace balance de sus primeros meses en el club y se declara al conjunto blanco: «Es la palabra más grande…».

Jude Bellingham ha analizado sus primeros meses como jugador del Real Madrid en el nuevo documental de la entidad blanca denominado ‘Universo Real Madrid: United Kingdom’. Un documental donde sin duda el mediocentro británico del Real Madrid es el gran protagonista, tras convertirse en un ídolo para el madridista en solamente cinco meses.

El mediocentro británico del Real Madrid se confiesa en este documental sobre lo que siente cada vez que defiende el escudo de las 14 Copas de Europa: «Siempre se asocian con los grandes títulos, los grandes jugadores, los grandes momentos. Y tú quieres añadir a esa historia. Mi nombre con el número y con esta equipación de entrenamiento y con este escudo. Me siento muy honrado. Creo que esa es la palabra más grande. Privilegiado. No muchos jugadores tienen la oportunidad de jugar en un club tan grande. Tienes que estar a un cierto nivel en términos de calidad y mentalidad, y que te den esa responsabilidad me parece un gran privilegio. Cada día que vengo intento trabajar duro para ser lo mejor posible. El objetivo cuando llegas al Real Madrid es ganar todos los trofeos varias veces, es realmente la expectativa».

«Es muy bueno sentir el cariño de los aficionados. Es la primera vez para mí y estoy muy agradecido. Para el 2024 pido muchos títulos, goles y ayudar al equipo a ganar partido. Y disfrutar de ser jugador del Real Madrid», afirmó Jude Bellingham tras sentir el cariño de los aficionados madridistas en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el Alfredo di Stéfano, donde el equipo blanco se dio un gran baño de masas.

Jude Bellingham y el Clásico

Jude Bellingam también se sinceró sobre cuál fue su mejor partido con el Real Madrid en estos primeros cinco meses de blanco. No había dudas que el británico elegiría su doblete en el Olímpico de Montjuic con una remontada brutal ante el eterno rival: «El Clásico fue el mejor momento. Fue un partido difícil. Marqué dos goles que nos ayudaron a ganar el partido y fue un gran día. Al 2024 le pido muchos trofeos, muchos goles, buenas actuaciones y disfrutar el ser jugador del Real Madrid».

Jude Bellingham ha sido considerado por la revista FourFourTwo el segundo mejor futbolista del 2023, solamente por detrás de Erling Haaland, delantero del Manchester City y ex compañero del inglés en el Borussia Dortmund, y por delante de jugadores como Kane, Mbappé, Messi o su compañero Vinicius. Para la IFFHS, Jude Bellingham ha sido el mejor jugador sub-20 del año.

Cinco meses mágicos de Bellingham en el Madrid

Los cinco primeros meses de Jude Bellingham como jugador del Real Madrid han sido una auténtica pasada. El mediocentro inglés es el máximo goleador de la Liga EA Sports con 13 dianas en 18 jornadas disputadas. En 21 partidos como madridista, Bellingham lleva 17 goles entre Liga y Champions. Un año mágico que quiere mantener en 2024. Para ello, su primer compromiso del año será el próximo miércoles, 3 de enero, en el Santiago Bernabéu contra el Mallorca, en el último encuentro de la primera vuelta de la Liga.

Un inicio de temporada donde Jude Bellingham se ha convertido en una de las piezas más importantes del esquema de Carlo Ancelotti, jugando en la punta de ese nuevo rombo, ha ganado el Golden Boy que le acredita como el mejor jugador sub-23, y se ha convertido en un ídolo para un madridismo que necesitaba tener a un nuevo galáctico como referencia y poder dedicarle una canción personalizada, como el ‘Hey Jude’ de los Beatles que resuena en cada partido en el Bernabéu.

Bellingham aumenta su valor de mercado

Jude Bellingham ha pegado un subidón de 30 millones de euros y su valor de mercado ya es el mismo que el de los dos mejores jugadores del mundo: Erling Haaland y Kylian Mbappé. El máximo goleador de la Liga EA Sports se ha revalorizado hasta los 180 millones, la misma cifra que los delanteros de Manchester City y Paris Saint-Germain (PSG). Actualmente, son los tres futbolistas más cotizados del planeta.

Tras la última actualización de valores del portal alemán especializado en mercado, Transfermarkt, Mbappé y Haaland se mantienen en 180 millones, igualados solamente por Bellingham, que se ha disparado tras un inicio impresionante y sin precedentes en el Madrid para un jugador de su posición.

Lo más curioso de este récord es que Bellingham lo ha conseguido con tan sólo 20 años, a diferencia de los 23 y 25 de Haaland y Mbappé. Si nos remontamos a junio de 2021, la última actualización del valor del noruego con esa edad era 50 millones más bajo que la de la prematura estrella del Madrid. En aquella época ambos jugaban en el Borussia Dortmund.