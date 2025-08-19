Ancelotti libera a Vinicius: no irá convocado con Brasil en septiembre

Carlo Ancelotti liberará a Vinicius y no lo convocará con Brasil en el parón de selecciones del próximo mes de septiembre. El entrenador italiano no incluirá a su gran estrella en su segunda convocatoria con la selección brasileña. El motivo es sencillo y le aportará al crack del Real Madrid un descanso necesario para afrontar los siguientes meses a su máximo nivel. Tanto con el club blanco como con la Selección.

Vinicius está sancionado y no podría disputar el primer partido que tiene Brasil en septiembre (el día 4) contra Chile. Ese es el primer motivo por el que Ancelotti ha dejado fuera de esta lista a su máxima estrella. Una selección brasileña que hay que recordar que ya está clasificada para el Mundial de 2026 que se disputa el próximo verano en Estados Unidos.

El segundo motivo de la no convocatoria de Vinicius con Brasil en el parón de septiembre es el descanso. La selección brasileña juega con Bolivia el 9 de septiembre en El Alto en un partido donde ya no se juegan nada. Por descanso y para evitar la altura allí a más de 4.000 metros, junto al largo viaje para un partido sin nada en juego, Ancelotti ha decidido dejarle fuera.

Esta es la información que aportan en las últimas horas diversos medios brasileños como Globo Esporte. Brasil ya ha enviado a FIFA la lista preliminar y Vinicius no está en ella. Por lo que se confirma que podrá descansar en el parón de septiembre en Valdebebas. Una gran noticia sin duda para el Real Madrid.

Los que sí están incluidos en esta prelista de la selección brasileña son Militao y Rodrygo Goes. Los dos no estuvieron en la anterior dada por Carlo Ancelotti y parece que esta vez sí irán con un entrenador que obviamente los conoce a la perfección a los dos. La lista definitiva de Brasil será anunciada el próximo lunes 25 de agosto.

La relación entre Carlo Ancelotti y Vinicius sigue siendo extraordinaria, tal y como lo fue el pasado curso y con anterioridad en el Real Madrid. La estrella brasileña ya fue convocado en la primera lista del entrenador italiana y fue clave para conseguir la clasificación de Brasil al Mundial de 2026. Ahora Carlo le da descanso al que sabe que es su mejor jugador, tal y como lo fue en el club blanco, con el que ganó dos Copas de Europa junto a él siendo el brasileño clave en ambas.