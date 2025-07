Endrick no se mueve.

La irrupción de Gonzalo García en el Mundial de Clubes, unida a la lesión de Endrick, ha provocado que la situación del delantero brasileño cambie en el Real Madrid. Si hace no tanto nadie se planteaba una cesión del joven goleador, que está a punto de cumplir 19 años, ahora las dudas se han instalado en Valdebebas. Hay quien está seguro de que lo mejor para él sería hacer un año de mili lejos del Bernabéu para regresar más hecho, pero el jugador lo tiene claro: no se mueve.

Endrick no quiere hacer las maletas este verano y no se plantea cesiones. El brasileño sólo tiene en mente seguir trabajando y peleando para tener una cuota de protagonismo mayor que la de la temporada pasada en el primer equipo madridista. Es cierto que la aparición de Gonzalo, máximo goleador del Mundial de Clubes, aumenta la competencia, pero nadie debe olvidar que cuando Ancelotti le dio oportunidades la pasada temporada -pocas-, las aprovechó haciendo goles importantes. Especialmente en la Copa del Rey, donde hizo cinco dianas en seis encuentros. También marcó un tanto en Liga, donde además dio una asistencia, y otro en Champions. Siete dianas en tan sólo 847 minutos.

Endrick y su entorno tienen claro que, al menos en verano, no se plantean una cesión. Quiere pelear por tener minutos y seguir creciendo en el Real Madrid. Otra cosa será lo que pase en el mercado de invierno. Si ve que Xabi Alonso no le da oportunidades -algo que está por ver, ya que el donostiarra todavía no ha tenido a su disposición a un delantero que se termina de recuperar de una lesión-, sí podría plantearse un cambio de aires con el objetivo de pelear por estar en la lista de convocados que dará Ancelotti para defender a Brasil en el Mundial de 2026.

Xabi Alonso le pudo ver en Estados Unidos

A pesar de estar lesionado, Xabi Alonso pudo ver a Endrick en primera persona en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes. El brasileño se incorporó con el torneo avanzado para entrenar, cuando su lesión se lo permitiese, junto a sus compañeros y comenzar a adquirir los conceptos del nuevo entrenador donostiarra.

No obstante, en el club la mayoría están seguros de que Endrick será un jugador muy a tener en cuenta en el presente y, sobre todo, en el futuro. Las esferas más altas de la cúpula madridista están entregadas a un jugador que, cuando ha tenido la oportunidad, ha demostrado que tiene gol, aunque es una evidencia que su margen de mejora es enorme.

En ese momento es donde entra un Xabi Alonso que tiene como objetivo mejorar todos los conceptos tácticos de un Endrick que debe seguir creciendo. También pondrán el foco en potenciar su potente físico, que a sus 18 años todavía está en formación.