Gonzalo lidera el mejor once del Mundial de Clubes

Gonzalo García lidera el mejor once del Mundial de Clubes que la FIFA ha anunciado este lunes tras la victoria del Chelsea en la final contra el PSG en Nueva Jersey. El delantero madridista ha entrado en el once ideal gracias a sus cuatro goles que ha marcado durante el torneo y que le han coronado como el máximo goleador.

La FIFA ha revelado este lunes el once ideal del Mundial de Clubes tras la victoria del Chelsea por 3-0 al PSG en la final. Un nuevo torneo que en su primera edición ha dejado grandes momentos para la historia. Gonzalo García lo lidera en la delantera como máximo goleador junto al ariete del Fluminense, Jhon Arias.

Cuatro jugadores del Chelsea, campeón del primer gran Mundial de Clubes, completan el once. Cucurella como mejor lateral zurdo, Enzo Fernández en el centro del campo, Cole Palmer en una de las bandas y Pedro Neto en la otra. Palmer, además, se coronó como el MVP del torneo.

Sorprende que Doué, mejor joven del torneo, y Robert Sánchez, mejor portero, no estén en este once ideal del Mundial de Clubes. La posición de guardameta la ha ocupado Bono tras su gran torneo con Al-Hilal, eliminando por el camino a uno de los favoritos como era el Manchester City.

El mejor once del Mundial de Clubes lo completan tres jugadores del PSG, subcampeón del torneo. Vitinha como mediocentro, Achraf en el lateral derecho y Marquinhos en la posición de defensa central. Esta primera edición ha llegado a su fin con la victoria del equipo blue con una final más que sorprendente.

