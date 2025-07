Gonzalo García redondea su histórico Mundial y se proclama Bota de Oro

Gonzalo García ya es la Bota de Oro del Mundial de Clubes con cuatro goles y una asistencia después de que la final entre el Chelsea y el PSG no deparara ninguna novedad que le pudiese derrocar de esa posición. Los tantos de Palmer y Joao Pedro no modificaron la clasificación. El canterano madridista redondea así su gran torneo con el primer equipo blanco.

«Gonzalo fue reconocido con el premio al máximo goleador del Mundial de Clubes. El delantero del Real Madrid firmó cuatro tantos, los mismos que Di María (Benfica), Guirassy (Borussia Dortmund) y Marcos Leonardo (Al Hilal). Sin embargo, sumó una asistencia que le sirvió para desempatar y llevarse el premio», informó el Real Madrid en su web oficial para oficializar a su delantero como el máximo goleador del torneo.

La gran actuación del canterano en esta competición arrancó en la fase de grupos, donde vio puerta contra el Al Hilal y el Salzburgo y dio un pase de gol a Arda Güler ante el Pachuca. En octavos hizo el tanto del triunfo frente a la Juventus y en cuartos abrió el camino de la victoria contra el Borussia Dortmund. Cuatro goles y una asistencia en el Mundial de Clubes para redondear una excelente temporada en la que ya había sido pichichi de la Primera Federación con el Castilla.

Sin duda, con esta actuación, Gonzalo se ha ganado un sitio en el primer equipo del Real Madrid para la próxima temporada. Un delantero con este olfato y esta cantidad de registros no los tiene el club blanco en su plantilla. Aporta cosas diferentes y es de la casa. Se lo ha ganado a base de buen rendimiento.

«Lo conocía muy bien. He seguido de cerca al Castilla y sé perfectamente quién es Gonzalo. No me está sorprendiendo tanto. Es un ‘nueve’ que me recuerda mucho a Raúl: siempre bien posicionado y con una ética de trabajo impecable. Necesitamos más de él y estamos trabajando para que siga creciendo», comentó Xabi Alonso sobre la figura de Gonzalo durante el Mundial comparándolo con Raúl González.