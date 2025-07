Álvaro Rodríguez pide salir del Real Madrid ante la irrupción de Gonzalo: «No puedo esperar mucho más»

El Real Madrid no tiene sitio para Álvaro Rodríguez. Después de convertirse en aquel héroe que hizo estallar al Santiago Bernabéu hace dos años cuando marcó el gol del empate en el derbi ante el Atlético, sus planes de futuro en Chamartín han ido por otra dirección. Lejos de cumplir su objetivo de asentarse en el primer equipo, la realidad es muy diferente y su decisión no es otra que salir cuanto antes.

Ya el pasado verano, pese a la salida de Joselu rumbo a Arabia Saudí, el uruguayo se marchó cedido al Getafe para recuperar el nivel que le hizo sobresalir en el Castilla. Allí tampoco encontró su mejor nivel. Su papel con José Bordalás fue bastante irregular, marcando apenas tres goles, y sin ganarse la confianza para que el conjunto azulón haya vuelto para hacerse con su fichaje.

Eso, sumado a la irrupción de Gonzalo en el Mundial de Clubes, hace imposible que pueda tener minutos con el primer equipo. «Tengo 20 años. Al final yo tengo que salir, tampoco puedo esperar mucho al primer equipo. No creo que me pongan ahora porque hay overbooking de delanteros: Mbappé, Endrick, Gonzalo ahora…».

«Ellos se lo merecen. Yo he estado en el Getafe y podría haber ido al Mundial. Al final decidieron darle la oportunidad a Gonzalo que estaba en el Castilla, metió más de 20 goles…me alegro por él»

Sin embargo, Álvaro no cierra la puerta del todo para triunfar en el Santiago Bernabéu en el futuro: «Voy a seguir mi camino con el objetivo de algún día volver. He nacido viendo partidos suyos y es mi sueño», confesó.

Álvaro Rodríguez cumplió el sueño en el Real Madrid

Uno de sus momentos más emocionantes de la carrera de Álvaro en Chamartín fue aquel cabezazo que dio el 1-1 en el derbi madrileño. A raíz de ello, su vida cambió a mejor y le dio un impulso en su carrera para jugar por aquel entonces más minutos con el primer equipo.

«No sabía qué hacer cuando marqué, ni sabía que iba a jugar aquel partido. Estaba flipando cuando me mandaron a calentar. Esa misma noche fui a cenar con mi novia y todo el mundo me miraba, la gente me miraba. Fue algo raro. Desde entonces no podía ir a ningún lado y me agobiaba», declaró.

Dicha oportunidad se la dio Carlo Ancelotti, el hombre que confía en él para cumplir su sueño de correr por el césped del Bernabéu: «Conmigo no hablaba mucho, lo hacía más David y le tengo mucho cariño. Ancelotti es un líder y deja que el vestuario sea de los jugadores».

Por el momento, Álvaro sigue esperando una oferta que sea interesante para seguir creciendo. En el Getafe no entró en sintonía y en el Real Madrid no tiene sitio. La puerta está abierta para salir…y también para volver si rinde.