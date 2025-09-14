El Castilla de Arbeloa cae en Lezama y suma su primera derrota

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa sumó su primera derrota de la temporada tras caer por 1-0 ante el Bilbao Athletic en Lezama. El filial rojiblanco aprovechó un tempranero tanto de Ibai Sanz para conseguir sus primeros tres puntos del curso. El merengue Cestero fue expulsado en el minuto 37 por doble amarilla, en una decisión que Arbeloa reclamó sin suerte ante la rigurosidad del colegiado catalán David López. El Castilla buscará desquitarse el próximo miércoles en Valdebebas ante el Racing de Ferrol.

La acumulación de partidos en el filial merengue, que disputará el miércoles su tercer encuentro en ocho días, obligó a Álvaro Arbeloa a volver a restructurar la alineación. El técnico introdujo hasta siete cambios con respecto al triunfo ante el Wolverhampton en la Premier League International Cup. La pareja de centrales volvió a ser la que apunta a titular, la conformada por Joan Martínez y Lamini Fati; con Fran González en portería. Fortea y Yánez también regresaron al once tras jugar con la selección española sub-19, al igual que Cestero, goleador ante el Lugo, y el delantero Loren Zúñiga.

El Bilbao Athletic aprovechó los instantes iniciales del encuentro para sorprender a balón parado. En un córner muy cerrado, Ibai Sanz se adelantó a la defensa blanca en una jugada ensayada para mandar a la red el 1-0 a los dos minutos de juego. El Castilla sufría para generar peligro, pese a mantener la posesión. Los centrales merengues tuvieron que aplicarse para evitar el segundo, que parecía más cerca que el empate.

How can this be a foul and a second yellow card??? pic.twitter.com/E7VaHnvqE2 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 14, 2025

El partido entró en un ida y vuelta en el que los locales tuvieron premio. El madridista Cestero vio la segunda amarilla en el minuto 37. La primera cartulina llegó en el 29′, al llegar tarde a un balón dividido. Menos de diez minutos después, el pivote del Castilla recibió una segunda tarjeta más rigurosa. Cestero fue al suelo para rebañar el balón, al que llegó primero, pero después golpeó de forma leve al jugador rival. Arbeloa pidió la revisión, pero el colegiado David López mantuvo su decisión. Los visitantes quedaron K.O. tras la expulsión. El filial rojiblanco perdonó el segundo con dos balones al palo, pero entre ambas ocasiones Zúñiga pudo empatar al rematar arriba dentro del área. El Castilla sobrevivió y se marchó con un gol de desventaja a vestuarios.

Carrusel de cambios en el Castilla tras el descanso

Arbeloa quemó las naves antes después del descanso. El técnico salmantino introdujo cuatro cambios para intentar revertir la dinámica en la segunda mitad. Diego Aguado, Thiago Pitarch, Cristian David y Jacobo Ortega ingresaron al césped en sustitución de Valdepeñas, Roberto Martín, Bruno Iglesias y Dani Yáñez. El filial blanco tuvo acercamientos, pese a su inferioridad numérica, y forzó varias tarjetas en un intento de equilibrar las cosas. Las más claras la tuvo el local Ibón Sánchez, que falló de manera inexplicable un mano a mano ante Fran González a la hora de juego.

Los de Arbeloa entraron en un intercambio de golpes que les convenía, dado el contexto del partido. Loren Zúñiga, con más ganas y convicción que acierto, al frente de varios contrataques. El ‘9’ lo dejó todo en el campo hasta el minuto 73, cuando salió del terreno de juego para dar entrada a Pol Fortuny. El Bilbao Athletic tuvo opciones para hacer el 2-0, pero dejó abierta la ventana para un Castilla con fe, pero sin fútbol ni energía para igualar la contienda.