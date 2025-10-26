Un Lamine Yamal desaparecido se queda mudo en el Bernabéu… y vuelve a provocar

Un Lamine Yamal desaparecido, apático y sin disparos a la portería de Courtois en 99 minutos de Clásico se quedó mudo en el Santiago Bernabéu. No ayudó en defensa a Koundé y ahí llegó el segundo gol del Real Madrid. Y en ataque nunca apareció. Carreras le anuló y se fue de vacío. Al acabar el partido se fue provocando y montando una tangana final que le deja muy señalado.

Nunca es bueno hablar tanto antes de un partido. Y es que se habla en el campo. No sabemos si Lamine Yamal habrá aprendido la lección, lo que está claro es que el Real Madrid y el Bernabéu le taparon la boca en un partido en el que estuvo totalmente ausente.

El partido de Lamine Yamal estuvo condicionado desde el calentamiento por sus feas palabras contra el Real Madrid. Las acusaciones de «robar» al club blanco en la previa estuvieron muy feas. Y su historia en redes provocando a la afición merengue más de lo mismo. Por ello el ambiente contra él en el coliseo blanco fue muy caliente.

Desde varias horas antes de empezar el partido, por los aledaños del Bernabéu, ya se pudieron escuchar insultos hacia el ’10’ del Barça. Era todo un Bernabéu contra él. Cuando su nombre sonó en las alineaciones… la pitada fue monumental. A la altura de los jugadores más odiados por el madridismo. Todos contra Lamine.

Comenzó el partido, Yamal se pegó a la banda y la guerra contra él se traspasó al césped. A los 40 segundos de partido, Carreras le robó la primera bola, le regateó para sacar el cuero jugado y el Bernabéu se vino arriba. No empezó bien Lamine. Muy frío y apático.

A los dos minutos, intentando tapar a Vinicius dentro de su área, cometió un penalti claro que Soto Grado pitó en directo. Pero el VAR salió en su ayuda para despitarlo diciendo que era falta de Vini al azulgrana. Se salvaba el 10 azulgrana de su primer gran error en el Clásico.

Un apático Lamine

Cada vez que la tocaba Lamine Yamal, el Bernabéu era un clamor. Pitos y más pitos contra él cada vez que llegaba la bola. Su única jugada de peligro en toda la primera parte fue uno de sus clásicos disparos desde la frontal que se marchó fuera con rosca. Único disparo en 45 minutos. Ninguno a portería.

Carreras le estaba anulando. Le seguía a todas partes y siempre le detenía. Estaba siendo su criptonita como lo fue con el Benfica. Cada jugada contra él era «la jugada». En el minuto 27 fue Vinicius a quitarle un balón pegando un pelotazo contra la bocana de vestuarios y levantando a la grada, que quería guerra contra Yamal.

Lamine Yamal estuvo apático y apagado en banda durante la primera parte. Se vio reflejado en el 2-1 del Real Madrid al borde del descanso. Una vez más no ayudó a Koundé en defensa. Y eso fue clave para el tanto blanco. Vinicius logró centrar al área con un Lamine andando a su lado y un Koundé que no podía solo contra el brasileño.

Lamine comienza a entrar en juego

Lamine empezó la segunda parte más participativo. Buscando entrar en cada jugada. El penalti parado por Szczesny a Mbappé le dio moral al Barça y Yamal se contagió de ella. Buscó un regate en el área a Carreras en el 55, pero no podía irse de él. Estaba más animado en su juego. El Bernabéu le seguía pitando. Era una constante.

Pero su participación defensiva era la misma. Nada. En el 66 otra vez encaró Vinicius a Koundé y a escasos centímetros se quedó la perla culé totalmente quieto, andando. Parecía que la película en defensa no iba con él.

En el 70 le salió una de sus mejores carreras verticales hacia la portería tras tirarle una pared a Ferran. Pero le vinieron cuatro defensas blancos como perros de presa para robarle el cuero. Lamine se fue del Bernabéu mudo, sin disparar a portería y volviendo a provocar a los jugador del Real Madrid. Fue él quien montó una tangana final que le vuelve a dejar señalado.