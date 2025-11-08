Tellado apunta a Sánchez en la ‘trama del PSOE’: «Caerán todos y también el número uno»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado directamente a Pedro Sánchez en las tramas de corrupción que cercan al Gobierno. El dirigente popular se ha mostrado convencido de que «todo el peso de la ley» caerá sobre el «clan de las chistorras» del PSOE, en alusión a los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, apuntando que «caerán todos y el número uno», en referencia a Sánchez.

Durante su intervención este sábado en el 17 Congreso del PP de Andalucía, en el que Juanma Moreno será reelegido presidente del partido por cuarta vez, Tellado ha advertido que la imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso «va a perseguir a Pedro Sánchez toda su vida política». «Porque era su fiscal, acusado de delinquir quien debería perseguir el delito; investigado por haber borrado su teléfono móvil para destruir pruebas y obstruir la labor de la justicia, como si fuese un vulgar delincuente», ha valorado Tellado.

Este caso, ha dicho, «ejemplifica bien lo que ha supuesto esta época de deterioro, decadencia y corrupción sin límites del Partido Socialista», y los fiscales de España «no merecen que García Ortiz arrastre a toda la institución en su caída».

«Sánchez y el sanchismo se han abonado al no me consta, no recuerdo o no lo sé, como delincuentes comunes en el juzgado de guardia», ha dicho Tellado. «Estamos hablando de una misma trama de corrupción que atraviesa al Gobierno y al Partido Socialista», ha completado.

«Unos días incurren en corrupción institucional, otros en la peor de las corrupciones que es la corrupción moral, y casi todos los días en la corrupción económica de robar a manos llenas el dinero de los españoles», ha denunciado.

Sobres en Ferraz

Tellado se ha referido también a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, de abrir una pieza separada sobre los pagos en metálico realizados al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor ministerial, Koldo García.