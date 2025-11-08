Dos muertos y 15 heridos, tres de ellos graves, por golpes de mar en Tenerife

Al menos un muerto y nueve heridos, tres de ellos de gravedad, este sábado 8 de noviembre tras varios golpes de mar en Tenerife. Uno se ha producido en la playa del Roque de Las Bodegas en Taganana, en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, seis turistas franceses han caído al agua tras un golpe de mar. Después, el 112 informó del hallazgo de un hombre fallecido que fue localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona, al sur de la isla, por otro posible golpe de mar. Posteriormente, un tercer golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, arrastró al agua a diez personas. Cinco de los afectados fueron trasladados a hospitales, uno de ellos en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Después los efectivos policiales y de emergencia aseguraron la zona.

En la playa del Roque de Las Bodegas en Taganana, en Santa Cruz de Tenerife, seis turistas franceses resultaron heridos al caer al agua tras un golpe de mar.

El golpe de mar del muelle pesquero del Puerto de la Cruz, Tenerife, se produjo cuando familias y turistas se encontraban en la zona. Una ola inesperada arrastró a varias personas, provocando escenas de caos y pánico. Algunos cayeron al suelo, mientras otros fueron arrastrados al agua.

Actuación de los servicios de emergencia

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) activó de inmediato los recursos necesarios, incluyendo un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico del SUC. Policía Local y Policía Nacional colaboraron asegurando el lugar y asistiendo en las labores de rescate.

Playa del Roque de Las Bodegas

La playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana (municipio de Santa Cruz de Tenerife), es una playa típica del norte de Tenerife, con características que la hacen muy pintoresca pero también peligrosa:

Se encuentra en Taganana , un pequeño pueblo costero situado en el Parque Rural de Anaga, al noreste de Tenerife.

Es una playa de arena negra volcánica y rocas , típica del litoral norte de Tenerife.

Está rodeada de acantilados y formaciones rocosas, lo que le da un aspecto salvaje y natural. El mar suele presentar olas fuertes y corrientes intensas, debido a su exposición directa al océano Atlántico y la falta de barreras naturales, lo que la hace peligrosa para el baño. La combinación de rocas, corrientes fuertes y oleaje alto convierte a esta playa en un lugar de riesgo, especialmente en días de temporal o mareas vivas. Las olas suelen ser fuertes debido a la exposición al océano Atlántico.

Golpe de mar sorprende en el muelle

El golpe del muelle se produjo pasadas las 15:00 horas cuando familias y turistas se encontraban en la zona.

Es un muelle de estructura abierta y al aire libre , construido para facilitar las labores de descarga y carga de pescado, pero también utilizado por pescadores aficionados y turistas.

Presenta bordes bajos y escaleras hacia el agua , lo que facilita la actividad pesquera, pero también aumenta el riesgo en caso de oleaje fuerte o golpes de mar.

No cuenta con barreras de protección extensas frente a olas grandes, por lo que los episodios de mar agitado pueden arrastrar fácilmente a personas que estén en la zona.

Actividad y uso público del muelle

Aunque es un muelle pesquero , también se convierte en un lugar de paseo para turistas y vecinos, especialmente durante las horas de buen tiempo.

Es habitual ver pequeñas embarcaciones amarradas y gente pescando desde sus bordes.

Durante los días de fuerte oleaje, el acceso suele estar restringido por seguridad, aunque muchas veces no se respetan estas advertencias.

Riesgos

Por su exposición directa al Atlántico Norte , las olas pueden ser muy violentas, especialmente durante mareas vivas o temporal atlántico.

La combinación de turistas despistados, bordes bajos y olas fuertes convierte al muelle en un lugar potencialmente peligroso para accidentes marítimos.

Valoración de los afectados

El SUC informó sobre el estado de seis de los afectados: