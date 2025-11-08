Lo usas todos los días y está lleno de gérmenes y bacterias: piden que lo limpiemos así

Beber suficiente agua no sólo mejora la concentración y el rendimiento físico, sino que también contribuye al correcto funcionamiento del organismo. Aunque la cantidad exacta varía según la edad, el peso y el nivel de actividad, los expertos recomiendan consumir entre dos y tres litros de agua diarios. En este contexto, cada vez más personas optan por utilizar botellas reutilizables para cumplir con este hábito de forma sostenible. Sin embargo, aunque sean más respetuosas con el medio ambiente que las desechables, es fundamental lavarlas bien para evitar la proliferación de gérmenes y bacterias.

De la misma manera que otros recipientes que están en contacto con alimentos o bebidas, las botellas reutilizables son un entorno propicio para el crecimiento de microorganismos si no se lavan con frecuencia. En su interior, sobre todo si se mantienen húmedas o cerradas durante horas, pueden proliferar bacterias como E. coli o Staphylococcus aureus, responsables de infecciones digestivas y cutáneas. Un estudio publicado por Treadmill Reviews reveló que una botella de agua reutilizable que se usa durante una semana sin lavarla puede contener más bacterias que un cuenco de comida para perros.

Las botellas reutilizables están llenas de gérmenes y bacterias

La principal recomendación de los expertos consiste en lavar estas botellas todos los días, sobre todo si se utilizan para otras bebidas que no sean agua, como zumos o infusiones. El objetivo es eliminar los restos visibles y prevenir la formación de biofilm, una fina capa invisible donde los gérmenes y bacterias se adhieren y se reproducen con facilidad.

Ahora bien, no basta con enjuagar la botella bajo el grifo: es necesario fregarla con jabón. Llénala hasta la mitad con agua caliente y añade un par de gotas de jabón. Cierra el tapón y agítala con fuerza durante unos segundos para que la mezcla alcance todas las zonas interiores.

Luego, vacíala y utiliza una esponja o cepillo alargado para frotar el interior, especialmente en los bordes y el fondo, donde más suciedad se acumula. A continuación, aclara con abundante agua, asegurándote de eliminar cualquier resto de jabón. Por último, coloca la botella boca abajo en el escurreplatos y no la utilices hasta que esté completamente seca. Recuerda: la humedad residual es una de las principales causas de moho y malos olores.

Además de la limpieza diaria, es recomendable desinfectar las botellas reutilizables una vez a la semana para eliminar por completo los gérmenes y bacterias que se hayan podido adherir al interior. Existen varias soluciones caseras muy sencillas y efectivas:

Vinagre blanco de limpieza : llena la botella con agua caliente hasta la mitad y añade una taza de vinagre blanco. Tápala y agítala enérgicamente. Luego déjala reposar unos 15 o 20 minutos para que el vinagre actúe como antibacteriano natural. Después, enjuaga con abundante agua tibia para eliminar el olor residual.

: llena la botella con agua caliente hasta la mitad y añade una taza de vinagre blanco. Tápala y agítala enérgicamente. Luego déjala reposar unos 15 o 20 minutos para que el vinagre actúe como antibacteriano natural. Después, enjuaga con abundante agua tibia para eliminar el olor residual. Bicarbonato de sodio : mezcla dos cucharadas de bicarbonato con agua caliente hasta formar una pasta ligera. Viértela dentro de la botella y frota con un cepillo o esponja suave. Este ingrediente ayuda a neutralizar olores y eliminar manchas sin dañar los materiales. Tras el lavado, enjuaga bien y deja secar al aire.

: mezcla dos cucharadas de bicarbonato con agua caliente hasta formar una pasta ligera. Viértela dentro de la botella y frota con un cepillo o esponja suave. Este ingrediente ayuda a neutralizar olores y eliminar manchas sin dañar los materiales. Tras el lavado, enjuaga bien y deja secar al aire. Limón y sal: otra opción consiste en exprimir medio limón dentro de la botella, añadir una cucharadita de sal y agitar con agua caliente. La combinación actúa como desinfectante y deja un aroma fresco. Sin embargo, evita usarla con frecuencia en botellas de acero o aluminio, ya que el ácido cítrico puede deteriorar el metal con el tiempo.

¿Se puede meter la botella en el lavavajillas? Depende del material y de las recomendaciones del fabricante. Generalmente, las botellas de acero inoxidable son aptas, pero es recomendable colocar la tapa por separado para evitar deformaciones por el calor. Asimismo, las de plástico libre de BPA también se pueden lavar en el lavavajillas si el fabricante no indica lo contrario; lo mejor es ponerlas en el estante superior y programar un ciclo de lavado a baja temperatura. Finalmente, las de vidrio resisten sin problema, pero hay que evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir grietas.

Consejos adicionales

Además de la limpieza y desinfección, hay varias recomendaciones que permiten mantener la botella sin gérmenes ni bacterias por más tiempo. Lo primero y más importante es no dejar agua estancada; al final del día, vacíala y déjala secar en el escurreplatos toda la noche.

Si no vas a limpiarla de inmediato, evita las bebidas azucaradas, ya que los restos de azúcar favorecen la proliferación de microorganismos. A esto hay que sumar la importancia de revisar las juntas de goma con frecuencia; si notas moho o mal olor persistente, sustitúyelas por unas nuevas.

Finalmente, si notas olor desagradable o sabor metálico, realiza una desinfección completa antes de volver a usarla. Y si el olor persiste, puede que haya residuos atrapados en las juntas o grietas invisibles: en ese caso, sustituir la botella es lo más recomendable.