Adiós a la flor de Pascua: Lidl tiene la planta de Navidad que llega para sustituirla y es mucho mejor

Cada año cuando se acerca la temporada navideña, las flores de Pascua vuelven a llenar los hogares de color. Esta es la planta más típica de la Navidad, la que todos compramos casi sin pensar. Pero este 2025 llega una alternativa que promete robarle el protagonismo. Lidl ha puesto a la venta desde hoy, 7 de noviembre, el Cactus de Navidad, una planta igual de vistosa, más resistente y con un precio que invita a llevársela sin pensarlo: 2,49 euros.

El éxito que va a tener esta planta de Navidad en Lidl es previsible. Su aspecto delicado, con flores rosadas que brotan entre hojas verdes y carnosas, encaja a la perfección con la decoración navideña. Pero lo mejor es que dura mucho más que la flor de Pascua, no necesita tantos cuidados y florece cada año si se la mima un poco. Una opción ideal para quienes quieren llenar su casa de vida sin complicaciones. Tiene el tamaño justo para adaptarse a cualquier sitio. No es grande ni aparatosa, más bien de esas plantas que encajan bien en cualquier rincón. Con una altura de unos 22 a 28 centímetros y un diámetro de 9, se puede poner en una mesa, una estantería o al lado de la ventana sin ocupar espacio. Da ese toque verde y alegre que cambia el ambiente sin esfuerzo. Y si algo está claro, es que en Lidl este tipo de plantas no suelen durar mucho en tienda, así que quien la vea, que no lo piense demasiado.

Adiós flor de Pascua: Lidl tiene la planta de Navidad que arrasará

El Cactus de Navidad (también conocido como Schlumbergera truncata) es la prueba de que no hace falta tener mano verde para disfrutar de una planta bonita. A diferencia de la tradicional flor de Pascua, el cactus de Navidad que vas a encontrar en Lidl no se marchita en pocas semanas ni necesita una luz tan específica. Esta planta agradece un lugar luminoso pero sin sol directo y riego frecuente, aunque sin encharcar. Es decir, un poco de agua cada pocos días y listo.

Está pensada para interior, por lo que se adapta perfectamente a los meses fríos y a los espacios cerrados. Además, al tratarse de un cactus tropical, no soporta bien las temperaturas bajo cero, pero sí la calefacción, algo que suele pasar factura a muchas otras plantas en invierno. En resumen: no requiere grandes cuidados y responde rápido con flores vivas y duraderas.

Un regalo perfecto por menos de tres euros

Otro de los motivos por los que está arrasando es su precio. Por 2,49 euros, Lidl ofrece una planta que no sólo alegra el ambiente, sino que también sirve como detalle económico y original para regalar durante las fiestas. Es ideal para llevar a una cena, decorar una mesa navideña o dar un toque natural a cualquier estancia sin gastar de más.

Su tamaño compacto (22-28 cm de alto) y su aspecto limpio, con flores que van abriéndose poco a poco, la convierten en una opción muy agradecida para quienes quieren decorar sin complicarse. Y si se cuida bien, puede volver a florecer cada invierno, lo que la convierte en una planta duradera, no solo decorativa.

Sustituye a la flor de Pascua y gana en todo

Aunque la flor de Pascua seguirá siendo la reina de muchos hogares, el Cactus de Navidad tiene varios puntos a su favor. No pierde las hojas con facilidad, soporta mejor los cambios de temperatura y no es tóxico, algo importante si hay niños o mascotas en casa. Además, su floración suele extenderse más allá de las fiestas, por lo que mantiene la casa con color incluso en enero.

A nivel estético, su flor rosa intenso o fucsia aporta un toque moderno y alegre, que combina bien tanto con decoraciones clásicas como minimalistas. Y al no requerir tantos cuidados, es perfecta para quienes se olvidan de regar o no tienen demasiada experiencia con las plantas. En pocas palabras: es más agradecida, más duradera y más barata.

Ya disponible en tiendas Lidl

El Cactus de Navidad de Lidl está disponible desde hoy, 7 de noviembre, en la sección de jardinería y plantas naturales. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, se espera que se agote rápidamente, especialmente por su bajo precio y su aspecto tan decorativo.

Así que ya lo sabes, si te gusta llenar la casa de detalles naturales o simplemente quieres probar algo distinto este año para decorar tu casa en Navidad, esta planta puede ser tu mejor aliada. Compacta, resistente y con una floración preciosa, el cactus de Navidad de Lidl llega justo a tiempo para darle un aire nuevo a la decoración navideña. Así que sí: parece que ha llegado el momento de decir adiós (o al menos un hasta luego) a la flor de Pascua. Este cactus ha venido para quedarse.