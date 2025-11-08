Mónica García rechaza financiar un fármaco que reclaman las pacientes de cáncer de mama metastásico

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad -que dirige Mónica García-, ha rechazado financiar el fármaco Ordesu (principio activo elacestrant), para el tratamiento del cáncer de mama metastásico o localmente avanzado.

Este fármaco fue aprobado en 2023 por la Comisión Europea. Su efectividad está respaldada por los resultados de un ensayo clínico que demostró una reducción del 45% del riesgo de progresión o muerte. La Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico celebró la aprobación de este fármaco por parte de la UE y recordó que «cada año mueren en España más de 6.000 pacientes con cáncer de mama metastásico». «Por ello insistimos una vez más en la urgencia de acelerar estos procesos y reducir al máximo los plazos, porque de ello dependen nuestras vidas», afirmaron desde la asociación, tras su aprobación por parte de la Comisión Europea.

Desde Sanidad alegan «criterios de racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud, así como la existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento».

«Estos son algunos de los criterios legalmente establecidos para la financiación selectiva y no indiscriminada de medicamentos necesaria para continuar asegurando una prestación farmacéutica sostenible del Sistema Nacional de Salud, dado el crecimiento continuado de las necesidades en materia de prestación farmacéutica», completan en el informe

Otras polémicas

Hace un mes, Sanidad ya rechazó la financiación de otro fármaco revolucionario que ha demostrado grandes resultados en el tratamiento del cáncer de mama. Se trata de capivasertib, registrado como Truqap, en combinación con fulvestrant, que fue aprobado el año pasado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.

Este fármaco ha demostrado reducir el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 50% frente a fulvestrant en combinación con placebo en pacientes con tumores que presentaban alteraciones de PI3K, AKT o PTEN.

Las pacientes que participaron en la investigación «mantuvieron la calidad de vida durante más tiempo, en comparación con las que recibieron el tratamiento estándar».

Mónica García se ha visto envuelta en varias polémicas ante la negativa de Sanidad a financiar determinados fármacos, considerados por los expertos como un avance para el tratamiento de distintos cánceres.

El año pasado, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos aprobó dos fármacos indicados en cáncer de mama metastásico, Enhertu y Trodelvi. El medicamento tenía un coste de 5.500 euros para un ciclo de 21 días de tratamiento, y España era uno de los pocos países europeos que se habían negado a financiarlos. El departamento alegó también su «impacto presupuestario» y los «criterios de racionalización del gasto público». Las propias pacientes impulsaron una campaña de recogida de firmas para pedir a Sanidad que rectificara y aprobase su financiación.