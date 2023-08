Rocky IV, el arma secreta de Carlos Alcaraz para ganar

Cuenta con un talento descomunal y unos golpes llamados a dominar el circuito, pero es la mentalidad de Carlos Alcaraz, igual que sucediera con Rafa Nadal, lo que le hace pasar al siguiente nivel. La determinación y la resistencia en este aspecto del tenista murciano volvieron a marcar la diferencia en su victoria sobre Tommy Paul en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. En un partido con aroma de venganza, que se complicó tras marrar tres oportunidades de partido en el segundo set y en el que la lluvia obligó a parar hasta tres veces, Alcaraz volvió a motivarse con Rocky Balboa y consiguió la victoria como un auténtico ídolo de película.

La saga Rocky y, en concreto, Rocky IV, toman una gran importancia en la preparación motivacional de Carlos Alcaraz y el propio tenista lo reconoció al término de su partido ante Tommy Paul, al que superó por 7-6, 6-7, 6-3, tras más de tres horas de juego y dos más de parón por la lluvia. «Me puse un vídeo de Rocky, siempre me pongo el entrenamiento de la película de Rocky IV, el entrenamiento entre Iván Drago y Rocky, ese vídeo es clave para mí», contaba el número uno del ranking ATP, respondiendo a EFE.

Alcaraz no duda en asegurar que para él, Rocky 4 es un arma clave y que no es la primera vez que le ayuda a aumentar su nivel en momentos de tensión en un partido o antes de él. Como motivación, pocas cosas mejores que introducirse en el papel del boxeador de ficción y a partir de ahí y con unas cualidades extraordinarias como las que tiene Carlos para el tenis, creerse capaz de todo.

La película de Rocky Balboa, la cuarta de la saga, es una de las claves que lleva a cabo Alcaraz junto con su equipo y en uno de los parones por lluvia del partido ante Tommy Paul, Carlos tiró de su as en la manga para saltar a la pista con toda la motivación necesaria para cerrar el partido. La contienda estaba a su favor, con 4-3 en el tercero y break a favor, pero Paul ya le había negado la posibilidad de cierre hasta en tres ocasiones en el segundo set, a lo que hay que sumar que la semana pasada, en Toronto, fue su verdugo con una derrota que escoció a Alcaraz.

Rocky y la canción de Carlos Alcaraz

Eye of the Tiger, la canción que acompaña a Rocky Balboa en sus hazañas, se ha convertido ya en un himno para los seguidores de Carlos Alcaraz. No en vano, en torneos como el Mutua Madrid Open, que opta por presentar a los jugadores acompañados de una canción icónica para ellos, el actual número uno del ranking ATP escoge esta sintonía para saltar a la pista, ovación mediante, con una motivación que le ha ayudado a vencer en dos ocasiones consecutivas (2022 y 2023) en uno de los torneos de casa. «Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como ‘Eye of the Tiger’», comentaba en su momento el tenista español.