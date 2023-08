Cincinnati, US Open o Copa Davis: todos los Alcaraz – Djokovic que nos quedan por ver en 2023

El tenis mundial se encuentra en un momento de impasse después de las retiradas de Roger Federer y Rafa Nadal. Definitiva en caso del helvético y temporal, antecediendo lo que sucederá en 2024, en el del tenista español, las marchas de los dos grandes ídolos mediáticos ha dejado el circuito ATP huérfano de grandes partidos, pero también expectante sobre lo que pueda suceder casi cada semana con los dos principales reclamos que quedan, un veterano y leyenda como Novak Djokovic y la aparición de un joven que ya es número uno, Carlos Alcaraz.

Alcaraz y Djokovic han marcado la actualidad tenística durante todo el 2023, retirada de Nadal aparte, debido a su lucha continua por el número uno del ranking ATP, pero también por sus duelos directos, que como sucediera en Wimbledon, han pasado ya a la historia del tenis. Carlos y Novak, tras su choque en Roland Garros y el mencionado en el All England Club, se emplazan a su tercer, cuarto o quinto partido de un año en el que aún pueden medirse en varias ocasiones para hacer realidad una nueva edición de la batalla más esperada por los aficionados.

El primer lugar en el que número uno y número dos del mundo pueden reencontrarse es el Masters 1000 de Cincinnati, torneo con el que Djokovic regresa a Estados Unidos dos años después de su veto por el covid y su no vacunación, y del que también formará parte Alcaraz, por la parte opuesta del cuadro. Ambos, con permiso de un Sinner que circula por el lado de Nole, son los grandes favoritos a llegar a una final que sería el preludio de lo que puede ocurrir tres semanas después en el US Open.

Y es que Alcaraz y Djokovic se apuntan mutuamente por tercer Grand Slam consecutivo. Como sucediera en Wimbledon y no en Roland Garros, el hipotético duelo se daría sólo en la final, ya que ambos serán, ya matemáticamente, cabezas de serie nº1 y nº2 en el cuadro. No en vano, también son los grandes favoritos a llegar a una final, la del US Open 2023 que ambos saben lo que es ganar, ya que en 2022, Carlitos sumó su primer título de Grand Slam en una plaza en la que Nole ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018).

Alcaraz – Djokovic: cita en la Copa Davis

El US Open puede suponer la batalla central en lo que resta de temporada en lo que a los duelos Alcaraz-Djokovic se refiere, pero no hay que eludir que el lunes se oficializó que ambos jugadores ejercerán de líderes de sus respectivos equipos en las Finales de la Copa Davis 2023.

Sin embargo, el duelo más probable entre Carlos y Novak, que sólo depende de que uno de los dos no se ‘borre a última hora’ de la disputa, se daría en la ronda previa, la fase de grupos para la que España y Serbia han quedado encuadradas en el grupo que se disputa en Valencia, y que tendría fecha el viernes 15 de septiembre. El peligro aquí reside, como decíamos, en la potencial baja de alguno de los contendientes, ya que el US Open finaliza tan sólo unos días antes, el 10 de septiembre.

Los otros posibles Alcaraz vs Djokovic

Después de la Copa Davis, Alcaraz y Djokovic cuentan con tres escenarios posibles para medirse en algún otro duelo de tú a tú para cerrar el año, los Masters 1000 de Shanghai (4 al 15 de octubre) y de Paris-Bercy (30 de octubre al 5 de noviembre) y las ATP Finals que se celebran en Turín del 12 al 19 de noviembre de 2023 y que pondrán en disputa el gran título final como colofón a un año en el que se ha creado, suceda lo que suceda en estos meses, una nueva rivalidad histórica en el tenis mundial.