Rafa Nadal confirma la noticia que nadie quería recibir. El tenista español no podrá defender su título en Roland Garros, después de no haberse recuperado de la lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que le mantiene alejado de la competición desde el 18 de enero. Además, Nadal sorprendió al anunciar que no competirá más hasta el año 2024, el que será el último, en principio, en su carrera profesional.

Nadal compareció en la tarde del jueves en Manacor en una rueda de prensa convocada un día antes, en el momento en que saltó la noticia de que, con casi total probabilidad, no podría estar en París. Visiblemente afectado por la situación, el 14 veces campeón en Roland Garros tiró de experiencia y de una siempre destacable capacidad de análisis para comentar cuál es su estado físico actual y por qué no puede acudir a defender su título de campeón en París, conquistado en 2022. «El objetivo se hace imposible», añadía el tenista balear, quien nunca había tenido que renunciar a jugar Roland Garros desde que ganara el primero de sus catorce títulos en París, en 2005.

La sorpresa saltó cuando Nadal comentó, al comienzo de la rueda de prensa, dijo que tenía «varias noticias» que dar. Además de su ausencia en Roland Garros, Rafa contaba que la lesión había afectado también a su vida personal, por lo que toma la decisión de retirarse temporalmente para los próximos meses, sin fecha de retorno estipulada, pero con la idea de volver a tope en 2024, en el que sería el último año de su carrera profesional.

Nadal confirma su adiós a Roland Garros

Roland Garros será el noveno torneo que se pierda Rafa Nadal en un 2023 que se ha convertido en una pesadilla para él, de nuevo debido a las lesiones. Su dolencia en el psoas ilíaco, que en principio requería de seis a ocho semanas de parón, ya va por los cuatro meses de baja, y por el camino, Nadal ha tenido que renunciar a los torneos de Doha, Dubai, Indian Wells y Miami, además de toda la gira primaveral de tierra batida, su momento favorito de la temporada, al completo. Rafa no pudo estar en Montecarlo, Godó, Madrid ni Roma, buscando las sensaciones óptimas para llegar a Roland Garros, pero por desgracia y como confirmó oficialmente este jueves, tampoco le ha dado para estar en el torneo en el que construyó las bases de su figura como leyenda del deporte mundial.

Las palabras de Nadal y su retirada en 2024

Estado físico y personal de Nadal

«Estoy bien, mejor ahora que hace unas semanas. Hoy es un día que, los que me conocéis sabéis que no montaría una rueda de prensa para decir que no voy a Roland Garros. Pero es más fácil así, que explique la realidad y es que a estas alturas estoy bien pero triste, me he perdido una temporada importante, que a nivel tenístico me sentía preparado para luchar por las cosas que he venido luchando todos estos años, pero a nivel físico no es así.

Aceptar la lesión y la situación

«Uno tiene que aceptar las cosas, te puedes enfadar, poner triste, que es lo que hago y a partir de ahí mirar al futuro, hacia delante. Tengo muchas otras cosas buenas en mi día a día, a disfrutar de la vida y sin hacer ningún tipo de drama, agradecer todas las cosas buenas que me pasan y que me han pasado».

El cuerpo de Nadal dice basta

«Han sido años difíciles y por lo tanto es momento de poner un punto y aparte. No se puede estar exigiendo más y más al cuerpo, porque el cuerpo saca la bandera y dice hasta aquí. Aunque la cabeza no lo diga mi cuerpo dice hasta aquí y veremos hasta cuándo me dice hasta aquí y hasta cuándo tengo que parar».

La vuelta de Nadal en 2024

«Yo puedo tener unas intenciones y unas ilusiones para el año que viene, pero si voy a volver a ser competitivo para luchar por ganar Grand Slams, es difícil, con un parón importante, desde enero, no soy irracional pero tampoco negativo, por qué no. Lo que intento es darme la oportunidad de volver a competir. Mi intención es que sea mi último año, nunca sabes lo que pueda pasar, pero voy a intentar que mi último año no sea sólo de comparsa, que sea de competir al más alto nivel. Quiero llegar a esta gira de tierra en 2024 y luchar para ganar los torneos, pero la realidad que será, habrá que esperar para eso».

El regreso de Nadal y las invitaciones

«Como no me ha pasado en mi vida no me he visto en esta tesitura. Se harán las cosas de la manera adecuada. Si puedo entrar con ranking protegido no quitárselo a nadie, si necesito invitaciones, creo que eso sí que me lo he ganado. Voy a parar, no voy a entrenar. No estoy para seguir entrenando, han sido meses de mucha frustración, pero hay en un momento dado en el que hay que ponerle freno, porque si no no creo que pueda llegar al año que viene».

Así será el parón de Nadal

«Han sido estos meses pero también los anteriores, creo que necesito parar pero también los que están a mi lado, a todos nos vendrá bien una desconexión. Ellos me ven sufrir y al final la recompensa única es la victoria, en el día a día es sufrimiento. Hay que parar, ver si el cuerpo se regenera y después, cuando me sienta preparado vamos a volver y a hacer las cosas de la manera que mejor sepamos».

El motivo de Nadal para volver

«Lo que me lleva a volver es que creo que no me merezco terminar así, me he esforzado lo suficiente como para que mi final no sea en una rueda de prensa y me voy a esforzar para que mi final no sea de otra manera».

«Tengo la satisfacción de que durante mi vida he hecho las cosas que he creído convenientes para intentar llegar a los objetivos a los que he llegado. Cuando definitivamente sea el momento de no volver a competir que sea habiendo hecho lo que estaba en mi mano. Si me dejara ir ahora no sería antes de hora, pero siempre vale la pena hacer un esfuerzo más, voy a luchar para ello».

El final de Nadal en el tenis

«Todo tiene un principio y un final, y yo sólo soy un final más dentro de todos estos grandes deportistas y gente que ha destacado en algún ámbito de la vida. Hemos disfrutado de muchos momentos que jamás hubiésemos soñado y empezará otra etapa que será diferente pero no tiene porqué ser menos feliz. Aceptar las cosas con naturalidad. Tengo planes para los siguientes meses, cosas que no he hecho en los últimos 20 años, voy a disfrutar de la libertad de no tener horarios y la traca final, el último año que será el que viene, tengo fe de poder hacer algo que valga la pena el esfuerzo».

¿Seguirá Nadal más allá de 2024?

«Se me hace complicado imaginar esto, no soy una persona ilusa, cuando uno lleva una deriva como la de los últimos años, que haya por arte de magia un cambio, pero para que no haya malos entendidos, digo que mi intención es esta, pero lo que pase en el futuro no lo puedo predecir. Todo es posible en esta vida, también es improbable, pero esto yo lo siento así».

Roland Garros, desde casa para Nadal

«No sé cómo será la sensación, porque no lo he vivido. Sí que lo he visto desde aquí desde la tercera ronda. En 2009 perdí en octavos y otro año en cuartos y otro en semis. Una faceta más de esta vida».