Carlos Alcaraz – Rinderknech en directo: sigue el minuto a minuto y cómo va el partido de octavos del US Open 2025 hoy en vivo
Sigue en directo el partido de octavos de final entre Alcaraz y Rinderknech
Cuarta puesta en escena para Carlos Alcaraz que se medirá a Rinderknech en octavos de final del US Open. Lo hará a no antes de las 19:30 horas españolas. El partido del murciano en la Arthur Ashe será inmediatamente después del Pegula-Li. Se espera que Rinderknech sea un rival ante el que Alcaraz pueda sacar más conclusiones que en sus tres primeros partidos, donde afrontó encuentros de pocas conclusiones. Marcados por el saque el primero y su superioridad en los otros dos.
El golf volvió a estar presente la central de Nueva York. ¿Pero esto no es tenis? Alcaraz se desenvuelve en el escenario que le pongan. De nuevo su swing presidió la celebración de una victoria en el US Open. Esta vez tras arrollar primero, recibir asistencia médico, y volver arrollar después. Carlitos, en dirección a los octavos de final del torneo volvió a firmar un monólogo inquebrantable y libre de desconexiones. Nada de relajos ni concesiones pese a la inercia.
El primer set tuvo una única dirección. Potencia, potencia y potencia. Los cañonazos salían desde el mismo lugar y con idéntico destino. Y Darderi, enérgico en el inicio, no tuvo escudo alguno. La segunda manda caminaba por los mismos derroteros hasta que la rodilla entró en escena. Alcaraz sintió molestias a la hora de sacar, cuando aterrizaba en la pista después del salto. Tuvo que jugar dos juegos hasta que el médico le atendió.
Impasse que aprovechó Darderi para quebrar su saque e igualar el partido. «Parece el bíceps femoral, te recomiendo un vendaje», aconsejaba el sanitario. «No, sólo masaje», respondía Carlitos. Nadie mejor que él conoce su cuerpo. Así que ahí se aplicó el sanitario para masajear la zona y liberar de tensión al músculo. Mientras, Darderi esperaba en la pista para seguir. Aprovechar la inercia pensaba el italiano.
Pronto le quitó la idea de la cabeza la respuesta de Alcaraz. Salió vigoroso, como cuando un coche lo hace del taller. Selló la segunda manga y le endosó un rosco en el tercero para abrochar su 80ª victoria en un Grand Slam y el billete a los octavos de final. Gana de noche, de tarde y de día. Cuarta prueba de Alcaraz, esta vez contra Rinderknech.
(5-6)
Rinderknech se asegura el tie break
Con más problemas de los que parecía. Del 40-0 pasó al 40-30, pero logró mantener su saque y adjudicarse el servicio con un saque-volea. Se asegura el francés el tie break y restará ahora para ganar el set.
(5-5)
Alcaraz acepta el reto
Juego en blanco del murciano y el set ya se nos va, al menos, dos juegos más. Apenas conectó un buen resto el francés. Carlitos está muy sólido ahora con primeros.
(4-5)
Nos acercamos al primer tie break
Rinderknech está jugando a un nivel que no señala su ranking ATP (87). Su temporada estaba siendo discreta, con 19 victorias y 28 derrotas. Es ahora en el US Open cuando ha destapado el tarro de las esencias. Otra vez se apunta su servicio. Parecía difícil porque Alcaraz llegó a ponerse 30-30. Lo solucionó con un ace.
(4-4)
Alcaraz emula a Rinderknech
Si el francés está sacando bien, qué decir del murciano, que parece subir el ritmo a estas alturas de set. Juego en blanco para Carlitos que ahora exhibió muy buenos primeros y se llevó los intercambios largos.
(3-4)
Rinderknech vuelve a llevarse su saque por la vía rápida
No baja el nivel el galo cuando está al servicio. Otra vez que Carlitos sólo se puede llevar un punto. Volea potente y resto a la red del murciano. Sigue el francés a inquebrantable con su saque.
(3-3)
Alcaraz tampoco pierde terreno
Salva el murciano un juego que se le puso muy cuesta arriba. 0-30 llegó a situarse Rinderknech. Lo levantó Carlitos muy bien con segundos saques. Al final se le fue larga una bola y Carlitos se adjudicó el set.
(2-3)
Rinderknech no cede
Intratable el francés al saque. Sólo un punto le ha concedido al murciano. Ha salido Rinderknech con el ímpetu que le faltó a Darderi y Bellucci, que se presentaron en al Arthur Ashe ya derrotados.
(2-2)
¡Pura fantasía de Alcaraz! ¡Se viene abajo la Arthur Ashe!
Increíble el punto que se ha llevado Carlitos. Brutal. Encima ha sido con el que ha cerrado el juego. Devolvió una volea de Rinderknech de espaldas y el francés no pudo devolver. Se apuntó el juego en blanco.
(1-2)
Rinderknech no se descompone
Parecía que le temblaba la raqueta cuando Alcaraz igualó un 40-15. Lo solventó con un buen servicio. Está mostrando buenos recursos el francés en este inicio de partido.
(1-1)
Alcaraz también se lleva su saque sin problemas
No en blanco, pero prácticamente. Lo cierra el murciano tras un fallo de Rinderknech. Inicia sin problemas Carlitos. Buscará ahora el break en el segundo servicio del francés.
(0-1)
Rinderknech inicia mandando
Gran juego del francés al servicio. Muy cómodo con el saque y juego desde fondo de pista. Se apunta el primer juego en blanco, sin que Alcaraz logre restar de manera correcta.
Alcaraz y Rinderknech ya están en pista
Ambos tenistas pelotean y ultimas su preparación para el partido. Ya se ha realizado el sorteo. Comenzará sacando Rinderknech.
Alcaraz regateó la falta de respeto de una ex tenista en plena entrevista
La antigua jugadora estadounidense de 54 años, doble medallista olímpica, faltó al respeto al tenista español y a nuestro país recurriendo a un cliché totalmente fuera de lugar. Todo se debía al horario del tercer partido de Alcaraz en el torneo, ya que por primera vez el US Open le colocaba en el turno de día, exactamente a las 11:30 (hora estadounidense). Esta fue la pregunta de la ex tenista: «Eres de España, ¿te ha dado pereza levantarte esta mañana jugando tu primer partido de día a las 11:30?».
Alcaraz estuvo de diez y respondió educadamente sin querer entrar en polémicas, pero dejando bien alto el pabellón para España. «No soy una persona que le guste madrugar. Para mí es difícil despertarme por la mañana. Es una de las buenas cosas de hoy, que me he despertado temprano, he calentado y jugado bien. Eso se parece bastante a ser un chico español».
Alcaraz tranquilizó después de su amago de lesión
Caminaba Alcaraz por otro monólogo suyo en la Arthur Ashe cuando su rodilla entró en escena. Carlitos sintió molestias a la hora de sacar, cuando aterrizaba en la pista después del salto. Tuvo que jugar dos juegos hasta que el médico le atendió. Un impasse que aprovechado por Darderi para quebrar su saque e igualar el partido. «Parece el bíceps femoral, te recomiendo un vendaje», aconsejaba el sanitario. «No, sólo masaje», respondía Carlitos. Ya con el partido terminado y las alarmas encendidas, Alcaraz las apagó de inmediato. «Me siento bien. Sólo pedí el fisio por precaución».
¿Dónde puedo seguir el partido Carlos Alcaraz – Rinderknech narrado en vivo?
Aquellos aficionados que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este frenético Carlos Alcaraz – Rinderknech de octavos de final del US Open 2025 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Flushing Meadows para narrar todo lo que este haciendo Carlitos en la Arthur Ashe contra el francés.
¿Cómo ver Carlos Alcaraz – Rinderknech en vivo online gratis hoy?
Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputarán en Flushing Meadows, en este cuarto Grand Slam del año. Este Carlos Alcaraz – Rinderknech de los octavos de final del US Open 2025 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes.
¿A qué hora juega Alcaraz contra Rinderknech?
Este vibrante Carlos Alcaraz – Rinderknech de octavos de final del US Open 2025 se jugará este domingo 31 de agosto. Ambos tenistas se han enfrentado en tres ocasiones en el circuito de la ATP y en las tres ocasiones ha ganado el murciano. Las dos últimas, en 2023 y 2025, se vieron las caras en Queen’s, mientras que la primera de ellas, casualmente, fue en 2021 en el US Open.
Bienvenidos al partido del US Open entre Alcaraz y Rinderknech
¡Buenas tardes! Sí, tarde, otra vez Después de las dos primera rondas disputadas por el murciano, ambas amigas de la madrugada española, vuelve a tocar una hora aceptable para ver a Carlitos. A partir de las 19:30 horas españolas se batirá con Rinderknech por un puesto en cuartos de final del US Open. ¡Arrancamos!
(6-6)
Alcaraz se lleva el juego y nos vamos al tie break
«¡Ánimo, vamos», le dice Ferrero desde el banquillo. No está Carlitos pasando tan fácilmente por encima de su rival como hizo en sus dos anteriores partidos. Cierra el juego desplazando al francés de lado y golpeando a placer. Nos vamos al tie break.