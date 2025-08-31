Carlos Alcaraz – Rinderknech en directo: sigue el minuto a minuto y cómo va el partido de octavos del US Open 2025 hoy en vivo

Cuarta puesta en escena para Carlos Alcaraz que se medirá a Rinderknech en octavos de final del US Open. Lo hará a no antes de las 19:30 horas españolas. El partido del murciano en la Arthur Ashe será inmediatamente después del Pegula-Li. Se espera que Rinderknech sea un rival ante el que Alcaraz pueda sacar más conclusiones que en sus tres primeros partidos, donde afrontó encuentros de pocas conclusiones. Marcados por el saque el primero y su superioridad en los otros dos.

El golf volvió a estar presente la central de Nueva York. ¿Pero esto no es tenis? Alcaraz se desenvuelve en el escenario que le pongan. De nuevo su swing presidió la celebración de una victoria en el US Open. Esta vez tras arrollar primero, recibir asistencia médico, y volver arrollar después. Carlitos, en dirección a los octavos de final del torneo volvió a firmar un monólogo inquebrantable y libre de desconexiones. Nada de relajos ni concesiones pese a la inercia.

El primer set tuvo una única dirección. Potencia, potencia y potencia. Los cañonazos salían desde el mismo lugar y con idéntico destino. Y Darderi, enérgico en el inicio, no tuvo escudo alguno. La segunda manda caminaba por los mismos derroteros hasta que la rodilla entró en escena. Alcaraz sintió molestias a la hora de sacar, cuando aterrizaba en la pista después del salto. Tuvo que jugar dos juegos hasta que el médico le atendió.

Impasse que aprovechó Darderi para quebrar su saque e igualar el partido. «Parece el bíceps femoral, te recomiendo un vendaje», aconsejaba el sanitario. «No, sólo masaje», respondía Carlitos. Nadie mejor que él conoce su cuerpo. Así que ahí se aplicó el sanitario para masajear la zona y liberar de tensión al músculo. Mientras, Darderi esperaba en la pista para seguir. Aprovechar la inercia pensaba el italiano.

Pronto le quitó la idea de la cabeza la respuesta de Alcaraz. Salió vigoroso, como cuando un coche lo hace del taller. Selló la segunda manga y le endosó un rosco en el tercero para abrochar su 80ª victoria en un Grand Slam y el billete a los octavos de final. Gana de noche, de tarde y de día. Cuarta prueba de Alcaraz, esta vez contra Rinderknech.