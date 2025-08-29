Anabel Pantoja rompe su silencio y habla claro sobre la separación de Kiko Rivera

Anabel Pantoja ha tenido un gesto que despeja todas las dudas sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram y Anabel únicamente ha tardado unos minutos en apretar el botón de «me gusta». Con esta reacción, las sevillana ha dejado claro que está al lado de su primo y que hará todo lo posible para ayudarle a superar el delicado momento al que se enfrenta. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: tanto Kiko como Irene se han propuesto romper su relación en términos amistosos, sobre todo porque tienen dos hijas en común y no quieren que les vean enfrentados por cuestiones que no merecen la pena.

Después de separarse de Irene Rosales, el hermano de Chabelita se ha quedado muy sólo, pero no quiere que su querido público se preocupe por él y ha roto su silencio con un mensaje que dice lo siguiente: «No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas». Por suerte, el músico podrá refugiarse en Anabel Pantoja, aunque es consciente de que tendrá que esforzarse mucho durante su nueva aventura.

Kiko no ha dejado que la tristeza se apodere de él y hará todo lo posible para salir adelante. «Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto», ha comunicado después de hacerse pública su separación.

El entorno de la ex pareja ha insistido en algo importante: el motivo de la ruptura no tiene nada que ver con una tercera persona, con un engaño, con una traición o con una discusión grave. Simplemente, Kiko e Irene se han cansado de tener problemas y ha considerado que lo mejor para ambos es emprender caminos distintos.

La versión de Irene Rosales

El discurso de Irene Rosales es muy parecido al de Kiko Rivera, aunque ella no se ha centrado en explicar su estado de ánimo y ha puesto todos sus esfuerzos en recalcar que es una separación que se desarrollará en términos amistosos. «Buenos días, familia. Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos distintos», ha escrito en un comunicado que ha compartido con sus seguidores de Instagram, un ejército de fans que asciende a 711.000 personas.

«Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así porque, aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará», declara la ex nuera de Isabel Pantoja. Y, antes de terminar, añade: «Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, el cariño y el cuidado de sus padres, y así será siempre».

Si atendemos a los datos que se han ido filtrando desde que Semana anunció la separación, podemos decir que Kiko e Irene tendrán muchas facilidades a la hora de repartirse los cuidados de Carlota y Ana, las cejas que tienen en común. Ambos quieren seguir viviendo en Sevilla, posiblemente en Castilleja de la Cuesta, donde han desarrollado su mediática historia de amor.

¿Qué hay detrás de la separación?

No es de extrañar que diferentes periodistas y colaboradores de televisión den un paso adelante para aportar distintos puntos de vista de la sonada ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. Por ejemplo, Quique Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana, ha planteado una información en el programa TardeAR que ha hecho saltar todas las alarmas.

«Él se siente absolutamente liberado después de la ruptura y es Irene es la que está fatal porque lo siente como un fracaso, porque lo ha dado todo», comenta en un tono firma. «Me comunican que Irene durante la relación ha consentido algunos comportamientos de Kiko que le dejarían en muy mal lugar. Y una cosita más, que para mí es la guinda del pastel, la noche en la que Irene enterró a su padre, Kiko Rivera no estuvo a la altura de lo que sería un comportamiento de marido con su mujer. Y hasta aquí puedo leer», añade.

Como vemos, sólo hay que esperar para ver qué se esconde detrás de esta separación que, aparentemente, pretende desarrollarse en la privacidad.