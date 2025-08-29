Preocupación por el estado de salud de Ana Moya, tras varios días ingresada: «Grave»

Tiene 34 años y ya se ha convertido en uno de los rostros más seguidos de Internet. La influencer Ana Moya se ha ganado un hueco en la crónica social gracias a su relación con él futbolista Diego Conde, con el que se casó en junio de 2024 durante una Buda a la que acudieron estrellas mediáticas de la talla de Dulceida. Sin embargo, en esta noticia vamos a hablar de un asunto delicado que ha nublado las vacaciones de verano de la creadora de contenido. Por desgracia, se ha visto en la obligación de pedir ayuda a su equipo médico y lleva varios días ingresada por un problema de salud que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

«Ayer pensé que estaba mejorando, pero empeoré muchísimo vomitando. Me dijeron que si no se controla puede ser grave, ya que puede tratarse de una hemorragia interna, de la endometriosis que se haya extendido a otros órganos, de una úlcera… Por lo que estoy sin comer ni beber hace tres días y mañana por la mañana me hacen de nuevo una gastroscopia para ver si la gastritis que tengo ha empeorado mucho o si ha aparecido cualquier otra cosa peor», ha escrito en un comunicado que ha hecho público a través de su cuenta de Instagram. También ha aprovechado que todos los focos orientaban hacia su persona para agradecer el respeto y el cariño que está recibiendo por parte de sus seguidores: «No tengo palabras para agradeceros toda vuestra preocupación por mí. Sigo ingresada (ya voy por la tercera noche)».

La modelo cuenta con el apoyo de Diego Conde, quien no se ha separado de ella desde que ha comenzado este delicado proceso. Ambos son conscientes de que tienen entre manos un asunto delicado y prueba de ello es que los médicos llevan varios días observando a Ana.

La confesión de Ana Moya

Una de las claves que explica el éxito de Ana Moya es la sinceridad. Ha conseguido entablar una relación de confianza plena con sus admiradores, no tiene ningún secreto con su público y por eso no ha dudado en contar la verdad de su ingreso hospitalario.

«Solo pido salir en dos días del hospital que el 28 es el cumpleaños de Mateo y encontrarme bien lo antes posible». comenta con total naturalidad. Más adelante ha explicado que se tiene que someter a más pruebas porque sus médicos todavía no han encontrado la solución definitiva a su anomalía: «Me da muchísimo miedo que mañana me seden pero tenemos que ver los resultados que salen. En el TAC se vio el útero muy inflamado. Solo pienso en no tener más reglas para dejar de sufrir y poder ser mami de nuevo lo antes posible». En todo momento, Ana se ha mostrado agradecida con su marido, asegurando: «Gracias infinitas a mi marido que no se ha separado ni un segundo de mi lado. Solo verlo aquí al lado me da mucha paz».

Desde que pasaron por el altar para formalizar su historia de amor, Diego y María han demostrado estar hechos el uno para el otro. A diferencia de otros matrimonios que han mostrado su vida en las redes sociales, el deportista y la modelo pueden presumir de tener una relación sólida y sin fisuras. El tiempo ha demostrado que están hechos el uno para el otro y Moya ha recalcado que, si no hubiese sido por su marido, no habría sido capaz de enfrentarse a este problema con una sonrisa.

Un proceso complicado

El proceso de fecundación in vitro al que se está sometiendo Ana Moya y su marido es el resultado de un camino largo y cargado de obstáculos médicos que la pareja ha afrontado con fuerza y mucha ilusión. Aunque la influencer tenía un diagnóstico favorable en cuanto a su reserva ovárica, la realidad fue distinta cuando intentaron concebir de manera natural, ya que los meses pasaban sin que llegara el esperado positivo.

En este contexto, la decisión de iniciar el tratamiento de fecundación in vitro fue casi inmediata, una elección tomada con el convencimiento de que era la vía más adecuada para cumplir su deseo de ampliar la familia.

La familia entera se ha volcado en este reto, encontrando en la unión y en el amor mutuo la mejor medicina para sobrellevar la dureza del tratamiento. «Ser madre es lo más maravilloso e increíble que me ha pasado en la vida y repetir ese sentimiento por alguien más, junto a mi hijo y mi marido, será el mayor de los regalos. Tenemos la mejor familia de tres, que ojalá en muy breve sea de cuatro», comenta Ana.

Como vemos, el presente de la pareja se caracteriza por una mezcla de sufrimiento físico y plenitud emocional, ya que el proyecto de vida que están construyendo tiene como centro el amor y la ilusión de ser cuatro en casa. Mateo, su hijo mayor, participa con entusiasmo en el proceso, demostrando que, a pesar de su corta edad, comprende la importancia del camino que están recorriendo sus padres. Por su parte, Diego se muestra como un compañero ejemplar, siempre atento y con un optimismo contagioso que inspira confianza en Ana. Ella misma asegura que solo viéndolo con Mateo ya sabe que no podría existir un mejor padre para el próximo bebé.