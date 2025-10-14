‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 13 de octubre?

La pasada noche del 13 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, cada vez son más las personas que quieren ver a los aspirantes darlo todo entre fogones. Una expectación que aumenta si el concurso lo disputan celebridades del panorama nacional. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva gala de la edición. Un encuentro televisivo donde no faltaron las sorpresas. Y es que, el jurado dejó a todos estupefactos al anunciar el nombre de dos expulsados.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera ya tienen que valorar a los participantes como si fuesen grandes estrellas de la cocina. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que nos encontramos en la recta final del formato, ya no hay contemplaciones. Los chefs buscan al ganador de la edición y ya hay que descartar si algún participante no logra cumplir con ciertos requisitos. Una tensa situación para los aspirantes, pues los deja con las emociones y los nervios a flor de piel. De hecho, con la vuelta de Soraya Arnelas, que ha sido la repescada, se pudo ver cómo le tocó ser lo que tanto temía: la capitana del equipo.

Una labor que la cantante ha ejecutado como buenamente ha podido, pero que, lamentablemente, ha provocado que su equipo termine en la prueba de eliminación. De esta manera, la elección de los platos y la manera de administrar el tiempo ha sido esencial. Pero, el nombre del expulsado de la noche se encontraba entre Alejo Sauras, Rosa Benito y Soraya Arnelas.

¿Quién fue el expulsado ayer, 13 de octubre, en ‘MasterChef Celebrity’?

Tal y como comentaron los miembros del jurado, los delantales negros cometieron errores en el cocinado de sus albóndigas, pero de diferente forma. «Las albóndigas no estaban a la altura», comenzaba diciendo Pepe Rodríguez. Por ello, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, el chef procedió a dar el nombre de Rosa Benito como la expulsada de la noche. Pero, lejos de quedar ahí, y para sorpresa de todos, también comunicaron que Alejo Sauras debía abandonar el programa.

Dos expulsados en una sola noche. Una decisión muy contundente por parte de los miembros del jurado que ambos aspirantes aceptaron con deportividad, pero también con mucha pena. Rosa Benito y Alejo Sauras no querían abandonar el talent culinario, pero volvían a casa contentos por todo lo aprendido.

«Me llevo lo mucho que he disfrutado, aunque no lo creáis, vivir emociones es lo que nos hace sentir que estamos vivos, me llevo una experiencia inolvidable», reconocía Alejo. Asimismo, y sobre sus respectivos ganadores de la edición, lo tuvieron claro. Rosa Benito indicó que, para ella, Miguel Torres debía coronarse como ganador por lo mucho que cocina por su hijo. Una observación con la que Alejo Sauras estuvo de acuerdo, pero también señaló a Valeria Ros y a Soraya Arnelas.