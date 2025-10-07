‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 6 de octubre?

La pasada noche del 6 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, cada vez son más las personas que quieren ver a los aspirantes darlo todo entre fogones. Una expectación que aumenta si el concurso lo disputan celebridades del panorama nacional. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva gala de la edición. Un encuentro televisivo donde hubo una nueva expulsión, desapareció el pin de la inmunidad infiel, se presentó el pin dorado y hubo una repesca.

Como cada semana, una de las celebridades tuvo que despedirse de manera oficial del formato. Una etapa del programa que no suele gustar a nadie, pero que forma parte de la temática del concurso. De esta manera, y tras un reñido duelo en la prueba de eliminación entre Torito y David Amor, los jueces tuvieron que dar el nombre del nuevo expulsado de la semana. Y es que, a estas alturas del concurso, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera ya tienen que valorar a los participantes como si fuesen grandes estrellas de la cocina. Por ello, los comentarios hacia los platos de los delantales negros no estuvieron exentos de críticas. Pues, no eran dignos de un ganador de MasterChef Celebrity.

Torito y David Amor dieron lo mejor de ellos mismos en la prueba. Pero, uno de ellos ya tenía un pie fuera del formato televisivo. De esta manera, Pepe Rodríguez comunicó a los concursantes que David Amor era el que tenía que colgar su delantal. Su intento de ceviche, aparte de no tener jugo, era una mezcla complicada de sabores. Una situación que terminó condenando al humorista.

Torito, como salvado, no pudo evitar derrumbarse al ver que su compañero se tenía que marchar. Pero, no fue el único que se emocionó. El propio David y el resto de sus compañeros eran un mar de lágrimas. Pues, han logrado conectar muy bien como equipo. Eso sí, antes de irse, el actor indicó que, para él, Miguel Torres era el que debería ganar la edición.

Repesca en ‘MasterChef Celebrity’

Pero, no todo fueron tristezas en la gala de ayer. La organización del programa sorprendió al reunir a los expulsados de la edición en una nueva prueba. Un encuentro donde uno de ellos tendría la oportunidad de volver a formar parte del talent culinario.

Necko, Jorge Luengo y Valeria Vegas fueron descartados de inmediato. Pues, cometieron fallos tan catastróficos que los miembros del jurado consideraron inviable un regreso al formato. Por lo tanto, todo quedó entre Maxi y Soraya Arnelas. Una difícil decisión para los jueces, pero que, al final, terminó dejando a la cantante con la victoria. Y es que, la ex concursante de Operación Triunfo se convirtió en la repescada.