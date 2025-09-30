‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 29 de septiembre?

Ocupando su hueco en la noche de los lunes, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de MasterChef Celebrity. El popular formato de cocina se ha convertido en uno de los más vistos por la audiencia, y en esta edición no iba a ser menos. De esta manera, el pasado lunes, 29 de septiembre, el público pudo ver como dos expulsiones, una de ellas sorpresa, y un casi abandono. Un conjunto de acontecimientos inesperados que hicieron del programa uno de los más tensos de su historia. Pues, nadie se esperó lo que iba a pasar.

El programa comenzó y los aspirantes tuvieron que hacer frente a la primera prueba. Como siempre, algunas celebridades destacaron por su cocinado. Pero, otras lo hicieron por su mala elaboración. Pero, la primera sorpresa de la noche llegó cuando el jurado experto del formato, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, anunció que uno de ellos debían de colgar su delantal y abandonar las cocinas de manera definitiva. Una situación que puso en jaque a Rosa Benito, Masi Rodríguez, Torito y Jorge Luengo. Pero, los chefs lo tuvieron claro y sentenciaron a Luego, que no pudo evitar mostrarse muy sorprendido. Pues, la expulsión siempre tiene lugar en la prueba final y no en la primera.

Sin embargo, el concurso continuó avanzando y los participantes siguieron haciendo frente a los retos pertinentes propuestos por la organización. Pero, entre medias, Alejo Sauras y Mala Rodríguez protagonizaron una fuerte discusión durante la prueba de exteriores. Y es que, todo comenzó cuando Sauras decidió enviar al equipo de Mala Rodríguez a su compañero Torito. Una decisión que no le hizo nada de gracia a la cantante.

«No me mola, me voy», le dijo. Pues, no estaba contenta con el equipo que le estaba tocando. «Pero, tú me quieres matar. Tú sabes que a mí me gusta con Miguel y con la Vale», agregó. Una reacción muy inmadura por parte de su compañera que el participante no comprendió. «Si nos vamos a poner a llorar, nos vamos a casa todos aquí», le comentó Sauras.

«Pues vete», le respondió ella. «A mí también me pasan cosas que no me gustan y que no me hacen gracia y me las como y sonrío», le recordó él. Fue entonces cuando se dispuso a irse para abandonar el talent culinario. Pero, Jordi Cruz logró hacerle recapacitar y volver a su puesto.

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ ayer, lunes 29 de septiembre?

El programa continuó y llegó la hora de conocer el nombre del segundo expulsado de la noche. Una posición que se disputaban David Amor, Mala Rodríguez y Masi Rodríguez. De esta manera, y muy a pesar de los jueces, la eliminada fue la actriz.

Masi Rodríguez tuvo que colgar su delantal para abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity. Una decisión difícil, pues no quería irse del formato. De hecho, incluso, sus compañeros se mostraron muy tristes con su marcha. «Estoy muy emocionada. Ha sido una experiencia súper bonita. Si es que creo que estoy llorando porque me voy a perder lo que queda, y yo quiero irme con vosotros en autobús o a donde sea», confesó la joven.