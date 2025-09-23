‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 22 de septiembre?

Ocupando su hueco en la noche de los lunes, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de MasterChef Celebrity. El popular formato de cocina se ha convertido en uno de los más vistos por la audiencia, y ahora no iba a ser menos. De esta manera, el pasado lunes, 22 de septiembre, el público pudo ver como los aspirantes tenían que hacer frente a una primera prueba donde cada pareja debía repartirse el contenido de las neveras, teniendo en cuenta que el cocinado sería evaluado de manera individual. Un reto donde el equipo que brilló con luz propia fue el azul y Juanjo se coronó como el mejor aspirante de la prueba.

Ante ello, el joven apostó por salvar a Masi, que tenía el delantal negro. Y es que, al convertirse en el ganador de la prueba anterior, tenía ese privilegio. Seguidamente, los delantales negros tuvieron que replicar uno de los prestigiosos platos del chef Paolo Casagrande. Una prueba donde Rosa se convirtió en la ganadora. Al concluir la noche, los dos participantes que se quedaron entre la espada y la pared fueron Jorge Luengo y Valeria Vega. Y es que, uno de los dos no logró satisfacer al jurado experto con su cocinado. Por ello, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera dieron su valoración final.

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ ayer, lunes 22 de septiembre?

Lamentándolo mucho, los chefs tuvieron que despedir a Valeria Vegas. Pues, la participante vivió un accidentado cocinado durante la prueba que terminó sentenciando su paso por el formato. Y es que, tener que degollar y quitarle la piel a dos conejos para elaborar su plato, fue un auténtico reto para ella. Por lo tanto, los miembros del jurado optaron por salvar a Jorge Luengo.

Aceptando la decisión de los chefs de MasterChef Celebrity, Valeria Vegas quiso hacer una pequeña reflexión antes de irse. «Yo me voy de aquí sin coger manía, es importante irse así. Yo peco de sincera, hay gente que me ha tocado la fibra. La Mala ha estado conmigo mucho, que me sorprendió, también mi tocaya Valeria Ross. Yo quería ser yo», comenzó diciendo.

«No me arrepiento de nada en la vida porque si no te sale a deber», agregó. De esta manera, Valeria Vegas se fue a casa con el título de cuarta expulsada de la edición. Una posición que con la que se une a la lista de eliminados, acompañando a Necko Vidal, Soraya Arnelas y Charo Reina.

Eso sí, al igual que sus compañeros de formato, antes irse realizó su pronóstico y reveló el nombre de la celebridad que le gustaría que ganase el concurso. Sin filtros, Vegas comentó que le gustaría que Miguel Torres o Alejo Sauras fuesen los afortunados. A pesar de todo, «en su metaverso», su ganadora sería La Mala Rodríguez.