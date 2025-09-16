‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 15 de septiembre?

Ocupando su hueco en la noche de los lunes, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de MasterChef Celebrity. El popular formato de cocina se ha convertido en uno de los más vistos por la audiencia, y ahora no iba a ser menos. De esta manera, el pasado 15 de septiembre, el público pudo ver como los aspirantes tenían que hacer frente a una primera prueba donde el ingrediente principal era la harina. Un reto donde tenían que convencer a los miembros del jurado, pero los mejores fueron Alejo Sauras y Miguel Torres

Continuando con la temática habitual del programa, la siguiente prueba de las celebridades fue la de exteriores. El equipo se trasladó hasta el restaurante Filandón, en El Pardo, y allí los concursantes se dividieron bajo la capitanía de Valeria Ros y Valeria Vegas. De esta manera, el objetivo era preparar un menú de cuatro platos diseñado por el chef Marcos Pérez. Una reto donde se ponía a prueba la rapidez, organización, trabajo en equipo y paciencia de los participantes. Y es que, tal y como se pudo ver, los problemas no faltaron. Por lo tanto, los miembros del jurado terminaron por valorar positivamente al grupo de Valeria Ros, el cual estaba formado por Alejo, Miguel Torres, La Mala Rodríguez, Jorge, Masi y el propio Torito.

Al final del programa, tras la celebración de la prueba de eliminación, el jurado experto consideró que los peores en ejecutar la prueba habían sido Charo, Valeria y Juanjo. Por lo tanto, los aspirantes se encontraban en el punto de mira. Pues, cualquiera de los tres podría poner punto final a su concurso en MasterChef Celebrity.

Los concursantes tuvieron que hacer frente a un postre a la altura del formato de cocina. Una prueba donde Juanjo logró marcarse un cocinado sólido, a pesar de estar entre la espada y la pared durante toda la elaboración. Valeria Vegas, por su parte, cometió varios fallos en la ejecución. Mientras, Charo Reina realizó un buen postre, pero los nervios se convirtieron en su peor enemigo.

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘MasterChef Celebrity’, ayer, lunes 15 de septiembre?

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera valoraron arduamente el trabajo realizado por los nominados. Pero, lo tuvieron claro. Charo Reina fue la aspirante que no les terminó de convencer con su cocinado. Por lo tanto, se convirtió en la expulsada de la noche. Un puesto que se disputó con Valeria Vegas, pues Juanjo fue el primer salvado.

«Me voy muy feliz, la vida es lucha, constancia, perseverancia. Es mentira, la suerte no existe», dijo la expulsada. Respecto a su paso por el formato de cocinas, lo tuvo claro. «Un balance súper positivo… Un sueño. Te juro que el primer día que entré por ahí dije, ‘¿en serio?’», explicó. Asimismo, ha confesado que no dudaría en recomendarle a todos los famosos esta aventura televisiva. «Se lo recomendaría a todo el mundo», dijo antes de irse.