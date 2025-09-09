indignación total por la segunda expulsión de ‘MasterChef Celebrity’: «No me lo puedo creer»

Por segunda semana consecutiva los espectadores de La 1 han podido ver una gala más de MasterChef Celebrity, aunque algunos hayan tenido que esperar hasta altas horas de la madrugada para descubrir quién es el concursante expulsado ayer, lunes. En la última prueba los nervios y la tensión han estado a flor de piel, tanto que los espectadores han podido darse cuenta de la sorpresa que ha habido entre los concursantes por culpa de la decisión final del jurado en el último cocinado.

En una de las muchas trampas que el programa de TVE tiene preparadas para los concursantes, en esta gala daban la opción de que el primero en terminar su plato pudiera tocar una campana situada en mitad de las cocinas. Al hacerlo paralizaría al resto de concursantes, que sólo tendrían dos minutos más para poder rematar sus platos, un tiempo que a muchos les ha provocado enormes problemas.

El culpable de esta debacle ha sido Jorge Luengo, el famoso mago de la ceja blanca, que a los 20 minutos de comenzar el cocinado ha tocado la campana, dejando a los demás sin tiempo para nada. Su rapidez ha pillado por sorpresa a Mariló Montero y a Soraya Arnelas, con las que se jugaba la eliminación después de las dos pruebas de la noche, que le han llevado a la temida prueba final.

Ante no poder presentar un plato en condiciones, el jurado ha decidido que Soraya Arnelas fuese la expulsada de la noche, provocando las lágrimas en la cantante, que no se lo esperaba. Pero la polémica estaba servida, ya que muchos de los compañeros de programa han pensado que la estrategia de Luengo ha sido jugar sucio para perjudicar a sus compañeras.

Kike ‘Torito’ ha sido el que ha dejado más claro lo que pensaba: «Para mí hoy ha habido dos expulsiones, Soraya y Jorge», dejando claro que el mago está en su lista negra. También estaba muy afectado Miguel Torres, ex futbolista y marido de Paula Echevarría, que no podía aguantar las lágrimas al ver desde la galería como su compañera se tenía que marchar

Consciente de lo que estaba pasando, Luengo se ha despedido de la artista con un abrazo y diciéndole que lo sentía, aunque la extremeña le ha dejado claro que no se preocupase. Más sentido ha sido su abrazo con Mariló Montero, la otra compañera con la que se jugaba la expulsión, y que ha sido otra perjudicada por la estrategia del mago.

En la galería, en la que estaban los concursantes que no corrían peligro, se escuchaban comentarios como «no me lo puedo creer» o «qué mal compañero», dejando claro que no compartían la manera de jugar de Luengo.

Lo cierto es que el mago decidió tocar la campana mucho antes de tener él su plato, pero esa jugada kamikaze le hizo ganar, aunque por los pelos. «Ha sido el cocinado más corto de la historia (…) De tres elementos, dos no están bien», le decían a Jorge tras probar su plató.

«Tu plato tenía muchos defectos, más que los otros dos, casi no estaba empezado», así era la valoración para la ex concursante de Operación Triunfo, que perdía toda posibilidad de seguir en el programa.

La triste despedida de Soraya de ‘MasterChef Celebrity’

Mientras Jorge sabe que esta jugarreta le pasará factura, Arnelas se ha marchado muy triste, aunque sin rencor. «No tengo pensado en dedicarme a esto ni abrir un restaurante. Esto ha sido una puerta para cogerle más gusto a la cocina y para que cuando llegue a casa le cocine a mis niñas y a mi chico», ha desvelado para quitarle importancia a su eliminación.