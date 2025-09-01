Soraya Arnelas: edad, quién es su pareja y la enfermedad de su hija que le cambió la vida

Comienza el mes de septiembre y, con ello, vuelven los principales programas y concursos que dan forman a nuestra parrilla televisiva. La 1 de Televisión Española ya ha empezado a calentar sus fogones y lo ha hecho con el objetivo de darle la bienvenida a la décima edición de MasterChef Celebrity. Una emisión muy esperada que llega de la mano de 16 nuevos aspirantes, entre ellos, Soraya Arnelas. Y es que, la cantante siempre ha dejado claro que no tiene miedo a plantarle cara a nuevos retos profesionales. Por ello, no ha dudado dos veces en aceptar ser una de las participantes de esta temporada. Pero, ¿cuál es el lado más profesional de la artista? ¿Y el personal? Realizamos un breve repaso.

Nacida el 13 de septiembre de 1982 en Cáceres, Soraya Arnelas Rubiales es una cantante, compositora, actriz y modelo que se ha hecho un hueco entre las celebridades de España. Antes de dar el salto a la industria musical, trabajó como azafata de vuelo. Una profesión que la ayudó a dominar idiomas como el inglés, francés y portugués. Así pues, y con el objetivo de cumplir su sueño de ser artista, acudió al casting de Operación Triunfo. De esta manera, y tras ser elegida, se convirtió en una de las concursantes de la edición del 2005.

Su carrera profesional

Al contrario que sus compañeros, Soraya Arnelas entró en la Academia de OT sin experiencia. Un concurso donde conquistó a todos con su voz. De hecho, su talento la llevó a ser la segunda finalista de la edición. Sin embargo, esto no le impidió triunfar a nivel profesional. Pues, ese mismo año publicó su primer disco como solista: Corazón de fuego.

Desde entonces, la cantante fue trabajando arduamente en hacerse un hueco en la industria musical. Una carrera brillante con la que ha lanzado siete proyectos discográficos, ha realizado giras musicales y ha cumplido numerosos hitos. Pero, eso no ha sido todo. Arnelas también ha dado el salto al mundo de la interpretación como actriz al formar parte de producciones como La bola dorada, On Fire, Triste soledad de un violinista, 7 vidas, Manolo & Benito Corporeision y Ella es tu padre.

Asimismo, ha sido concursante de programas como ¡A Bailar!, Tu cara me suena 7 y Celebrity Bake Off. Ahora, se une a la familia de MasterChef Celebrity como una de las concursantes de la nueva edición. Además, fue presentadora de Cabaret Olé, programa de Telecinco.

Su lado más personal

En redes sociales, Soraya Arnelas se muestra como una persona muy cercana con su público. En plataformas como Instagram, la cantante cosecha casi 500.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, pero también con momentos y personas que marcan su día a día.

A nivel sentimental, Arnelas se casó con Miguel Ángel Herrera, un modelo y director, en el 2023. Una historia de amor que lleva forjándose por más de una década y con la que han dado la bienvenida al mundo a dos hijas en común. Asimismo, la pareja ha tenido que vivir duros momentos como padres. Pues, su primera hija fue diagnosticada con una cardiopatía congénita llamada comunicación interventricular (CIV) al nacer.

Lejos de quedar aquí, la hija menor, Olivia, nació con una hernia umbilical. Todo ello sumado al triste hecho de que tuvieron que vivir un aborto. Pues, su tercer hijo en común, un niño, sufría una grave patología fetal que «no era compatible con la vida». Una confesión que realizó en el el programa Animales Humanos.