El día que Soraya Arnelas se volvió viral por llorar por los árboles

Soraya Arnelas ha vuelto a la televisión gracias a su paso como invitada de Pasapalabra, pero la cantante ha tenido otros momentos de gran protagonismo en las redes sociales que muchos recuerdas. En concreto, durante la borrasca Filomena se convirtió en viral por mostrar en un vídeo su sufrimiento por lo que estaba pasando con los árboles de su casa.

Como la gran mayoría de los ciudadanos del centro de la península, la artista sufrió en propio hogar las consecuencias de la enorme nevada que caída en el mes de enero de 2021. Al salir a comprobar cómo estaba el exterior de su casa se dio cuenta de lo que estaban sufriendo por el peso de la nieve.

Lejos de quedarse parada salió a salvarlos como pudo pese a las dificultades y el peligro que podía tener: «He tenido que abrir un camino en el suelo porque si no se convierte en hielo y no podemos salir».

En una publicación de Instagram explicó su lucha: «Estos son los dos únicos árboles que he conseguido salvar. Me da muchísima pena, ayer me peleé con la nieve porque estaban por debajo de ella, el pequeño sobre todo. Es el único al que he podido ayudar porque el resto son enormes y no puedo hacer nada».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

Pero lo que hizo que Soraya Arnelas se convirtiese en la protaginista de los memes de la red fueron sus llantos por ellos en un vídeo: «Os podrá parecer una gilipollez pero estos días cuando he visto los árboles caerse las ramas me daba muchísima pena. Os parecerá una locura pero sentía que estaban sufriendo mucho».

Todavía entre lágrimas confesaba que «cuando se vaya la nieve, cada vez que los vea me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días. Estas encinas que teníamos por aquí eran superbonitas y se nos han partido muchísimas ramas».

Pese a que se estaba abriendo antes sus seguidores de Instagram, la cantante tenía claro que le iban a llover las críticas por ese gesto en las redes: «Que también me he acordado de los pájaros estos días, ¿eh? No os penséis, me he acordado de todo el mundo. Son tiempos raros y yo con estas cosas… la naturaleza me da pánico. Tenemos el deber de ayudarnos entre nosotros pero muy poca gente se acuerda estos días de la naturaleza y de los animales, y da muchísima pena».