Así es el enchufe inteligente que arrasa en Amazon y que está a mitad de precio ¡por tiempo limitado!

Quieres aprovechar mejor los aparatos que tienes en casa y tener un hogar más inteligente. Para empezar a domotizarlo todo, lo ideal es empezar con soluciones como el Enchufe inteligente Wiz. Es fácil de configurar, compatible con todos los asistentes de voz principales y te da control total de tus aparatos desde el teléfono móvil. Aunque la guinda a todo esto es que ahora mismo cuesta solo 7,90 €.

Domotiza tu hogar de la forma más práctica y sencilla, crea rutinas automáticas, ahorra en la factura de la luz y aprovecha este descuentazo. Si quieres dar un paso hacia la domótica en casa, este es el mejor comienzo posible.

Por qué lo recomendamos

Configurarlo es tan fácil como conectarlo, sincronizarlo con una app… y ya está.

Lo puedes controlar desde el teléfono móvil sin importar dónde estés.

Es compatible con Alexa, Google y Siri.

Soporta hasta 2300 W y te permite automatizar rutinas fácilmente.

Enchufe inteligente Wiz

Lo mejor del Enchufe inteligente Wiz sin duda es que integra cualquier dispositivo de casa dentro de tu sistema de domótica de forma rápida y sencilla, ya que su configuración se lleva a cabo en segundos y el aparato lo hace todo lo más simple posible. Solo necesitas una red Wi-Fi y una app gratuita para programar cualquier aparato eléctrico que esté enchufado a través de él. Además, es compatible con asistentes de voz para que lo controles todo más fácilmente y cuenta también con funciones de automatización para elaborar rutinas.

Si quieres tener un hogar más inteligente, ahorrar más en la factura de la luz y tener un mayor control de tus aparatos, este enchufe smart es justo lo que necesitas. Compacto, discreto, fácil de usar y de lo más versátil.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo que más han destacado todas las valoraciones de este enchufe inteligente es que es muy fácil de configurar, más que la mayoría de la competencia, y las comodidades que da. A continuación, hemos recopilado varias reseñas de usuarios:

«El proceso de configuración es mucho más fácil que el del TPLink Tapo que compré anteriormente. Mucho mejor.»

«Funciona perfecto. Fácil de configurar y programar. Tengo varios productos Wiz y funcionan muy bien.»

«Funciona muy bien, es lo que más me ha gustado. Debes descargar la app de Wiz para conectarlo a Alexa, puedes apagar y prender desde el movil, en el caso de no tener Alexa.»

Además del descuentazo que tiene, si eres usuario de Prime, Amazon te envía el enchufe directo a casa en 24 horas y sin gastos de envío. ¡Mucho más fácil!

