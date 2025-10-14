El padre de una concejala, condenado por agredir a una funcionaria en Navalagamella: «¡Hija de puta!»

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Lorenzo de El Escorial ha condenado a una multa de 150 euros y a una indemnización de 3.200 euros al padre de una concejal de la oposición del municipio madrileño de Navalagamella por agredir a una funcionaria municipal en un pleno celebrado en diciembre de 2023.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso OKDIARIO, en la que la Sala rechaza un recurso de apelación interpuesto por Santos Gutiérrez, contra la sentencia que le condenó en un juicio sobre delitos leves, que ahora se confirma.

Gutiérrez entró en el Ayuntamiento «reprochándole a María Nieves su actuación» mientras le gritaba «hija de puta, te voy a matar», según declaran varios testigos. A continuación, le propinó «diversos golpes en la cara y piernas», según consta en el fallo judicial.

Los hechos se produjeron sobre las 14 horas del 21 de diciembre de 2023, en el Ayuntamiento de Navalagamella, y tras una discusión entre su hija María Gutiérrez, edil del partido de izquierdas La Alternativa, y la funcionaria Maria Nieves S. S. debido a un choque accidental en el pasillo del Ayuntamiento.

«Es intolerable que en un Estado de Derecho se produzca una agresión a una funcionaria pública al término del pleno del Ayuntamiento y, más aún, en el último pleno del año, cuando estábamos en celebración navideña. Resulta especialmente grave teniendo en cuenta que la concejala implicada es desalojada y llamada a la atención de forma reiterada durante las sesiones plenarias de este Consistorio», explica el alcalde popular Andrés Samperio a OKDIARIO.

«En el último pleno tuve que levantar la sesión porque en nueve ocasiones me interrumpía y, al llamarle al orden, me decía que no iba a callarse, que le daba igual los toques de atención, que la pegase [amonestaciones], que no se iba a callar. Estos hechos vulneran los principios básicos de respeto institucional y convivencia democrática y deben ser condenados con firmeza. No caben en la democracia actual actitudes de esta magnitud. Esta señora tendría que entregar su acta de concejala y dimitir de inmediato», agrega Samperio.

La víctima sufrió cervicalgia postraumática, contusión en muslo izquierdo, contusión frontal izquierda, erosión en antebrazo izquierdo y un cuadro de ansiedad. Las lesiones precisaron 20 días de perjuicio moderado, 22 días de perjuicio personal básico y dejaron secuelas valoradas en un punto.

La magistrada Miriam Matías Fernández fundamenta la condena en los testimonios de dos agentes de la Policía Local que presenciaron la agresión. Uno de ellos declaró que Santos «subió la escalera enfadado e insultando» y que María Nieves «solo intentó defenderse». El segundo policía corroboró que Santos «entró alterado diciendo hija de puta, no toques a mi hija» y que «Nieves no le insultó ni agredió».

También resultó determinante el testimonio de Cristina Velasco Llanos, testigo presencial que declaró haber escuchado a Santos gritar «dónde está esa hija de puta que la mato» antes de agredir a la funcionaria «en la cara, cabeza y patadas en la pierna».

El tribunal por tanto ha condenado a Santos Gutiérrez como autor de un delito leve de lesiones y otro de amenazas leves. La pena impuesta consiste en dos meses de multa con cuota diaria de cinco euros (300 euros en total), más 3.200 euros de indemnización para la víctima por las lesiones causadas. Además, deberá asumir las costas del juicio.

La sentencia, dictada el 23 de enero de 2025, absuelve tanto a María Gutiérrez Serrano (hija del condenado y concejala) como a María Nieves Serrano (la funcionaria agredida) de las denuncias cruzadas presentadas entre ellas por otros presuntos incidentes ocurridos durante el mismo altercado.