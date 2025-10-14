Cuándo fue la última huelga general en España y por qué se convocó

La huelga general en España afectan simultáneamente a todas las actividades laborales y en un principio reivindican derechos laborales. La huelga general en España de este miércoles 15 de octubre se considera ilegal debido a que no responden a la reivindicación de derechos laborales, sino que CGT, CCOO y UGT la han convocado por razones de política exterior: en favor de la causa palestina. ¿Cuándo fue la última huelga general en España? ¿Por qué se convocó? ¿Cuántas huelgas generales ha habido en España?

¿Cuándo fue la última huelga general en España?