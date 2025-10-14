Cuándo fue la última huelga general en España y por qué se convocó
La última huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) en toda España fue el 29 de marzo de 2012
La huelga general en España afectan simultáneamente a todas las actividades laborales y en un principio reivindican derechos laborales. La huelga general en España de este miércoles 15 de octubre se considera ilegal debido a que no responden a la reivindicación de derechos laborales, sino que CGT, CCOO y UGT la han convocado por razones de política exterior: en favor de la causa palestina. ¿Cuándo fue la última huelga general en España? ¿Por qué se convocó? ¿Cuántas huelgas generales ha habido en España?
- La última huelga general se convocó el 27 de septiembre de 2024. La huelga general por Palestina fue un paro laboral de 24 horas convocado por los sindicatos Solidaridad Obrera y CGT. La principal reivindicación de la protesta fue el fin de la operación de Israel en la Franja de Gaza y la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre el Gobierno de España y el Estado de Israel, con especial atención al comercio de armas.
- Huelga general del 8 de marzo de 2018. Fue promovida por diversas asociaciones feministas y convocada finalmente para el 8 de marzo de 2018 por los sindicatos CGT y CNT. CCOO se sumó con un llamamiento a la huelga de dos horas por turno.
- Huelga general del 14 de noviembre de 2012. Convocada de 24 horas por los sindicatos UGT, CCOO, USO, CIG, CGT, CNT, CUT, Intersindical-CSC, Intersindical Valenciana, SIME y COS. La huelga general fue convocada contra las políticas de ajuste del Gobierno. FUE conjunta con las convocadas el mismo día en Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta. Se considera la primera huelga internacional del siglo XXI y la primera huelga general europea.
- Huelga general del 29 de marzo de 2012. Fue de 24 horas por convocada por ELA, LAB, USO, CIG, CUT, CSI, CGT, CNT, CCOO y UGT. Se convocó contra la séptima reforma laboral aprobada el 19 de febrero.
- Huelga general del 27 de enero de 2011. Fue convocada por ELA, LAB, CIG, CGT y CNT, entre otras, en Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra. Con manifestaciones en el resto de España.
- Huelga general del 29 de septiembre de 2010. Fue de 24 horas, convocada por CCOO, CGT y UGT contra la reforma laboral, la reducción salarial en el sector público y la congelación de las pensiones. Se sumaron los sindicatos minoritarios.
