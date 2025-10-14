La pareja encontrada muerta en extrañas circunstancias en una finca en Coín (Málaga) tenía dos hijas de 14 y 7 años. Fue la más pequeña la que alertó del fallecimiento de la pareja tras recorrer más de tres kilómetros por caminos de tierra para avisar al vecino más próximo. El vecino alertó a la Guardia Civil, que ahora espera la autopsia para intentar aclarar al menos los motivos de las muertes del hombre y la mujer.

Los cadáveres de los fallecidos, un hombre y una mujer de entre 40 y 50 años, fueron encontrados el domingo por la tarde por un vecino que alertó de inmediato a los servicios de emergencias.

Al llegar los equipos de urgencia a la zona, tan sólo pudieron certificar la muerte de la pareja en el interior de la vivienda. La niña, presumiblemente ha sido entregada a unos familiares, mientras se desconoce si la Guardia Civil ha localizado a la otra hija de 14 años de la pareja.

Mutismo absoluto de la Guardia Civil

Desde fuentes de la Guardia Civil el mutismo sobre las circunstancias que rodean el caso es total. Las fuentes oficiales ni siquiera confirman la identidad de los fallecidos.

A pesar de este rechazo a ofrecer cualquier información del fallecimiento de la pareja, fuentes cercanas han confirmado que vivían en esa finca apartada del pueblo, en una vivienda muy humilde en la zona del Arroyo de las Piedras, al norte de Coín, desde hace al menos un año. También, que la pareja tiene dos hijas de siete y 14 años.

Una infravivienda sin luz

La tarde del domingo, sobre las 18:00 horas, la hija de 7 años salió de la infravivienda sin servicio de electricidad en la que residía junto a sus padres y comenzó a caminar por el camino de tierra que conduce a una nave de ganado propiedad del vecino más cercano.

El vecino encontró a la niña sobre las 19:00 horas, desorientada, a más de tres kilómetros de su casa. Ella dio la voz de alarma y el vecino fue el que llamó al 112. Cuando los equipos de emergencias llegaron a la finca sólo pudieron certificar la muerte del hombre y la mujer.

Aparcadas junto a la finca, vallada, se encontraron dos furgonetas, una de ellas con las puertas abiertas y rotulada con el nombre de una empresa de pintura cuyo rastro es difícil de seguir.

La investigación ya está en manos de la Guardia Civil, a la espera de los primeros resultados de la autopsia que se está practicando a la pareja fallecida en Coín en el Instituto de Medicina Legal de Málaga.