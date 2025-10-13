La Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean la muerte de una pareja en su domicilio de Coín (Málaga). Los fallecidos, un hombre y una mujer de entre 40 y 50 años, fueron encontrados el domingo por la tarde por un vecino que alertó de inmediato a los servicios de emergencias. Se desconoce el paradero de la hija de cuatro años que tenía la pareja.

Según las primeras informaciones, los dos fallecidos vivían en una vivienda muy humilde en la zona del Arroyo de las Piedras, al norte de Coín.

Los hechos arrancaron alrededor de las 19.00 horas del domingo, cuando un conocido de la pareja hallada muerta en Coín llamó a Emergencias 112 para informar del hallazgo de dos personas sin vida en una infravivienda de una zona apartada.

Al llegar los equipos de emergencias a la zona, tan sólo pudieron certificar la muerte de la pareja en su vivienda de Coín. La investigación ya está en manos de la Guardia Civil, a la espera de los primeros resultados de la autopsia que se está practicando a la pareja fallecida en Coín en el Instituto de Medicina Legal de Málaga.