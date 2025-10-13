Hallan el cadáver de un hombre que llevaba 15 años fallecido en su casa de Valencia

El cadáver de un hombre que podría llevar 15 años sin vida ha sido hallado en plena emergencia por la DANA Alice, en el interior de su vivienda, en Valencia. El hallazgo se ha producido, precisamente, a raíz de un efecto causado por el propio fenómeno meteorológico. El edificio en que se encuentra la vivienda sufrió un atasco en un desagüe. Y ese atasco inundó la terraza del fallecido. Los vecinos alertaron a la Policía Local. La Policía Nacional ha descartado tras sus primeras investigaciones un origen violento de la muerte. Por lo que de confirmarlo las pruebas forenses, la investigación quedará cerrada.

Los agentes de la Policía Local acudieron al lugar, al igual que los bomberos. Si bien, finalmente, quien se ha hecho cargo de la investigación en torno a este caso ha sido la Policía Nacional. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos.

Según han transmitido fuentes policiales a OKDIARIO, inicialmente se descarta la muerte violenta, a falta de la autopsia. Si esta prueba lo confirma, la Policía cerrará la investigación por fallecimiento por causas naturales derivadas de dolencia y de la edad de la víctima, que en la actualidad estaría próxima a los 90 años de edad.

La vivienda en que se ha producido el hallazgo del cadáver se encuentra en el barrio de Fuensanta, en Valencia. Y los vecinos han alertado a la Policía Local de Valencia porque el líquido que emanaba de la terraza inundada era negro y producía mal olor.

Habrían sido los vecinos de plantas inferiores los que inicialmente alertaron a la Policía Local. Según ha adelantado Levante EMV, los vecinos no se habrían percatado a lo largo de estos años del fallecimiento, porque los recibos de la Comunidad del difunto se encontraban al corriente de pago, si bien no veían al hombre cuyo cadáver ha sido hallado ahora desde hace años.

Fuentes municipales han relatado que los agentes de la Policía Local y los bomberos dieron cuenta a la Policía Nacional del hallazgo del cadáver, que ya presentaba un avanzado estado de descomposición. El suceso ha causado gran sorpresa en Valencia. Nadie había echado falta al fallecido en todos estos años. De hecho, sus restos han sido encontrados a raíz del atasco antes citado, de la inundación de la terraza de su vivienda y del olor que producía el líquido que caía de ella.