Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 13 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 413 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo María comienza a sentir celos de Begoña. Es un hecho que, aunque le interese que esté embarazada, no puede evitar pensar que ella nunca va a tener hijos. Lejos de que todo quede ahí, María insiste a Gabriel en que se case con Begoña. Algo que ha provocado que, inevitablemente y dadas las circunstancias, la tensión entre ellos aumente de forma considerable.

Por si fuera poco, Luis ha confesado a su hermano que no ha sido capaz de convencer a Cristina de no vender las acciones de la empresa. En cuanto a Cristina, ha querido comunicar a sus padres la decisión que ha tomado de abandonar la colonia. Algo que ha provocado un gran número de reacciones. Todo ello mientras Damián ha dado el paso de poner firme al cliente que no tuvo reparos a la hora de menospreciar a Tasio. Con posterioridad, ha querido desahogarse con Manuela, lo que ha hecho que muestre su lado más vulnerable. Tasio ha reconocido el apoyo que ha sentido por parte de Damián, mientras que Carmen lo anima a hacer un gesto de agradecimiento hacia él, reforzando como nunca ese vínculo. Raúl recibe presión de El Cuerdas para que deje su trabajo en la colonia, mientras que Andrés ha sido capaz de localizar el origen de la avería de la caldera.

¿Qué sucede en el capítulo 414 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 14 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo María hace saber a Andrés que Gabriel ha dado el paso de pedir matrimonio a Begoña. Algo que aumenta la presión entre ellos. Begoña no quiere precipitarse aceptando casarse con Gabriel, mientras que Andrés contacta a Enriqueta para tratar de saber si sabe algo sobre la implicación de Gabriel en ciertas cuestiones y sucesos.

Lejos de que todo quede ahí, Claudia tiene dudas sobre qué hacer con Raúl, mientras que Joaquín trata de convencer a Cristina de que no venda sus acciones bajo ningún concepto. Carmen da las gracias a Damián todo el apoyo que ha brindado a Tasio, mientras que Carmen da un toque de atención a Gema por la situación que vive con una clienta.

Digna se enfrenta a las clientas, que la rechazan de forma contundente debido a no haber heredado nada de don Pedro. Algo que afecta a su imagen en la colonia. Gaspar ha empezado a publicitar la pomada de Luz, destacando sus beneficios. Algo que llama poderosamente la atención de las clientas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.