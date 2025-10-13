Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: María quiere que Gabriel se case con Begoña
Una situación que genera una enorme tensión
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 10 de octubre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 412 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado cómo Andrés opta por ocultar la carta de Enriqueta. Es más, decide ir a ayudarla personalmente. Digna no tiene ni idea de cómo emplear su tiempo, mientras que Gema le propone que lleve a Teo al colegio. La junta decide dar la bienvenida a Cristina, que continúa asentándose en su nuevo rol. Además, ha sugerido vender las acciones, lo que genera un enorme interés en Damián.
Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Tasio no puede evitar quejarse a Carmen respecto a un cliente que lo ninguneó. Así pues, ella recomienda pedir ayuda al patriarca, mientras que Manuela confiesa a Claudia todos los detalles sobre su intento para interceder con Raúl. Es más, ha desvelado el descubrimiento que ha hecho respecto a don Pedro. José agradece a Damián la ayuda que le ha brindado. Es más, lo tantea respecto a su relación con Irene para tratar de encontrar algún tipo de consejo. Begoña continúa con dudas respecto a su embarazo, a pesar del compromiso de Gabriel. Por si fuera poco, el abogado ha descubierto que los problemas de la sala de calderas puede convertirse en la oportunidad que estaba buscando para salirse con la suya.
¿Qué sucede en el capítulo 413 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 13 de octubre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a ver cómo María siente muchísimos celos de Begoña. A pesar de que le interesa que esté embarazada, no puede evitar pensar que ella jamás tendrá hijos. Así pues, opta por insistir a Gabriel en que se case con Begoña cuanto antes, generando aún más tensión entre ellos.
Lejos de que todo quede ahí, Luis ha confesado a su hermano que no ha sido capaz de convencer a Cristina de no vender sus acciones. Esta, por su parte, ha comunicado a sus padres su decisión de abandonar la colonia de una vez por todas. Algo que ha generado diversas reacciones, como no podía ser de otra forma.
Damián pone firme al cliente que no tuvo reparos a la hora de menospreciar a Tasio. Con posterioridad, se desahoga con Manuela, por lo que no duda en mostrar su lado más vulnerable. En cuanto a Tasio, es consciente del apoyo que le está brindando Damián, por lo que Carmen lo anima a hacer un gesto de agradecimiento hacia él. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3