No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 9 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 411 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Begoña ha tomado una drástica decisión respecto a su maternidad, mientras que los reveses de Brossard presionan a Gabriel. Éste, por su parte, ha decidido ocultar a María el embarazo de Begoña, para así reactivar su plan. José y Cristina empiezan a congeniar, mientras él desvela a Irene cómo don Pedro lo alejó de ella. Además, Luis conoce finalmente a José.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Carmen y Tasio han querido agradecer a Emma por su ayuda en la colonia, por lo que opta por mostrar su gratitud. En cuanto a Agustín, no duda en dar un toque de atención a Emma por engañarlo, dejando en evidencia el conflicto que existe entre ellos. Digna, por su parte, se niega a que le afecten las constantes críticas de Agustín respecto a su frialdad ante la muerte de su marido, mientras que Raúl da el paso de abrirse con Manuela. Así pues, no duda un solo segundo en expresar el profundo dolor que siente como consecuencia de la desconfianza de Claudia hace él. Es algo que, aunque lo intente, no lo puede evitar, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 412 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 10 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Andrés decide ocultar la carta de Enriqueta y decide ir a ayudarla de forma personal. Digna no tiene ni idea en qué emplear su tiempo, por lo que Gema le propone que lleve a Teo al colegio. Algo que, desde luego, no esperaba.

En cuanto a la junta, ha dado la bienvenida a Cristina, mientras se sigue asentando en su nuevo rol. Cristina ha querido poner a la venta sus acciones, algo que genera un profundo interés en Damián. Tasio no duda en quejarse a Carmen sobre un cliente que lo ninguneó. Así pues, ella le sugiere pedir ayuda al patriarca para encontrar una solución.

Manuel confiesa a Claudia su intento de interceder con Raúl, desvelándole el descubrimiento que ha hecho sobre don Pedro. Begoña tiene serias dudas respecto a su embarazo, a pesar de su compromiso con Gabriel. El abogado descubre que los problemas de la sala de calderas puede ser la oportunidad que anhelaba. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.