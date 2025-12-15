Quién es Nick Reiner: su edad y por qué está siendo investigado por el asesinato de Rob Reiner y su mujer

El mundo de la industria interpretativa continúa conmocionado ante la terrible noticia del asesinato de Rob Reiner y su mujer, Michele Singer. Y es que, tal y como se ha informado, la pareja ha sido hallada sin vida, y con numerosas puñaladas en sus cuerpos, en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles. Un crimen por el que muchos medios de comunicación estadounidense han señalado a Nick Reiner, el hijo mediano de la pareja, como el presunto culpable. Y es que, el joven lleva desde los 15 años luchando por superar sus adicciones. Una situación que lo ha llevado por caminos complicados.

A esta situación hay que sumar el hecho de que la mansión de Rob Reiner y Michele Singer estaba en buen estado. Las ventanas y las puertas no fueron forzadas en ningún momento, según las autoridades locales. Por ello, todo apunta, supuestamente, a que el asesino ha sido alguien cercano a la pareja. De momento, no se ha confirmado nada. Pero, varios medios de comunicación ya han comenzado a lanzar sus teorías. Además, han indicado que Nick Reiner está siendo interrogado por la policía como principal sospechoso del crimen. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal del joven? ¡Te lo contamos!

¿Quién es Nick Reiner?

Nacido el 14 de septiembre de 1993, Nick Reiner es el segundo hijo de Rob Reiner y Michele Singer. De 32 años, su vida ha estado marcada por episodios difíciles, puesto que, desde los 15 años, lleva luchando contra las adicciones. Una situación que le ha llevado a estar ingresado en varios centros de rehabilitación. Sin embargo, supuestamente, no ha logrado salir de esta pesadilla.

Las adicciones provocaron que el joven viviesen en la calle durante un par de años. De hecho, algunos medios indican que habría sucedido entre los 19 y 22 años. Una experiencia personal que, años después, le llevó a trabajar con su padre en la película Being Charlie (2015), la cual estuvo dirigida por Rob Reiner. De esta manera, el audiovisual está inspirado en la vida de Nick Reiner y su lucha contra el alcohol y las drogas. Un largometraje que fue protagonizado por el actor Nick Robinson y que se convirtió en un proyecto muy personal para la familia.

Aunque Nick Reiner no ha sido formalmente acusado, su nombre figura en los informes como persona de interés. Pues, supuestamente, no compartía la mejor relación con sus padres. El caso sigue abierto y las autoridades competentes continúa trabajando arduamente. Por lo tanto, no se descarta próximas novedades.