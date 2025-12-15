Irene Montero y la izquierda española rabian con el triunfo de Kast en Chile: «Victoria del fascismo»

La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales chilenas celebradas este domingo ha hecho rabiar a la izquierda española. El triunfo del candidato, que obtuvo más del 58% de los votos frente al 41% de la ex ministra comunista Jeannette Jara, evidencia una ola de avances electorales de la derecha en el panorama internacional.

La ex ministra de Igualdad Irene Montero ha sido la primera en reaccionar a la aplastante victoria de Kast, señalando que no se debe «normalizar la victoria del fascismo»: «Arrasa el pinochetista Kast en Chile. No normalicemos las victorias del fascismo. Aumentar la desigualdad, quitar derechos, extender el odio y defender la dictadura no es democracia, aunque ganes unas elecciones. Más feminismo, más izquierda, más derechos para frenar al fascismo».

La siguiente política en reaccionar al resultado electoral chileno ha sido Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos, la cual ha seguido el mismo tono que Irene Montero: «El fascista Kast gana en Chile y va a traer consigo un retroceso democrático con políticas neoliberales que van a ahondar en desigualdad y pérdida de derechos. No nos cansamos de decirlo, sólo una izquierda fuerte y valiente puede frenarlo, en América Latina y también en España».

La eurodiputada de Podemos, Isa Serra, también se ha pronunciado sobre la victoria de Kast, al que ha acusado de tener un proyecto «genocida, de odio, mano dura y de desigualdad». «En Gobierno de Chile en manos de un pinochetista. Qué más tenemos que ver para comprender que frente al proyecto reaccionario de los genocidas, del odio, la mano dura y la desigualdad… Hay que ofrecer un proyecto antagónico a sus ideas y querer defenderlo sin concesiones».

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha publicado un tuit sobre la victoria de Kast, subrayando que el presidente electo de Chile «dijo cosas» de su adversaria para que la abucheasen.

Pablo Echenique también ha comentado la victoria de Kast, haciendo hincapié en las palabras del presidente de Colombia, a las que ha tachado como un «puñetazo sobre la mesa». «La dignidad de la reacción del presidente de Colombia frente a lo ocurrido en Chile contrasta, como un puñetazo, con las indignas agachadas de cabeza que otros están haciendo».