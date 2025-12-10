Podemos ha pedido este miércoles la dimisión de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, denunciando que la política de vivienda del Gobierno «no vale para absolutamente nada» y que, por muchas campañas de comunicación que lancen, no pueden «tapar el desastre y el alza sin precedentes de los precios» de los hogares.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el Ejecutivo en lugar de resolver el problema de la vivienda, «se dedica a abrirse cuentas en TikTok para intentar engañar a la gente joven»:

«¿Ustedes se piensan que la gente joven es tonta? La gente joven distingue perfectamente entre un TikTok y una ley que sirva para bajar los alquileres un 40%», ha protestado Belarra, instando a Rodríguez a abandonar el cargo e irse a la patronal inmobiliaria: «Después de estos dos años de gestión, solo le tengo un consejo. Váyase de una vez por todas a la patronal inmobiliaria, que claramente es donde quiere estar usted, y deje paso a alguien que quiera hacer algo», ha concluido.

La diputada de la formación morada ha subrayado que para arreglar el problema de la vivienda en España debería «dejar de crear empresas como Casa 47 y empezando a expropiar a los que tienen 47 casas». Además ha criticado que el Gobierno, en solo cuatro consejos de ministros, se haya gastado «18.000 millones de euros en armas, mientras le dedican a la vivienda apenas 100 millones».

El PSOE acusa a Podemos de «populista»

Rodríguez, por su parte, ha criticado los mensajes «populistas» de la diputada de Podemos y le ha señalado que todavía son más las cosas que les unen que las que les separan. «Yo lo que le voy a hacer a usted no es recomendarle su futuro profesional, sino decirle que atienda su responsabilidad actual. Y usted es diputada de esta Cámara. Así que lo que le pido es que, en lugar de buscar la diferencia, busque acuerdos», ha apuntado.

En respuesta a otra pregunta formulada por el diputado de Bildu Óskar Matute, la ministra ha insistido en la idea de que, aunque algunas medidas en materia de vivienda son posibles «desde la mesa del Consejo de Ministros», otras dependen de la voluntad de la Cámara.

«Tenemos que hablarle con sinceridad a la ciudadanía. Para muchas de esas reformas (en materia de vivienda) nos necesitamos todos, las mayorías de estas Cámaras. Y aquí ustedes, los diputados y los grupos políticos juegan un papel fundamental. A mí me tendrán siempre al lado del derecho a la vivienda, trabajando desde la mesa del Consejo de Ministros y también apoyando sus iniciativas en esta Cámara», ha concluido la ministra.