Cataluña sale ganando en el reparto de las primeras viviendas que sacará al mercado con un precio «asequible» la nueva entidad pública de vivienda, Casa 47. Según el buscador de inmuebles de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), al menos 13.199 de las viviendas que el Gobierno pretende ofrecer están ubicadas en provincias catalanas. Se trata de un 33% de los 40.000 inmuebles ya construidos que tiene en cartera Casa 47 por toda España.

Merece mención especial Barcelona que contará con 8.056 viviendas solo para su provincia, muchas más que las que tendrán que repartirse en otras grandes ciudades como Valencia (3.659), Sevilla (424), Málaga (799) e incluso una región entera, como en el caso de la Comunidad de Madrid (3.029). Es tal la diferencia con el resto de territorios españoles, que solo la provincia de Tarragona tendrá un 17% más de viviendas asequibles que toda la comunidad autónoma de Galicia, con 2.117 casas frente a 1.809.

Destaca por todo lo contrario el norte peninsular. Allí el reparto de las viviendas baratas es especialmente escaso. Provincias como Álava solo cuentan con 5 viviendas y otras como Soria, Teruel o Gipuzkoa tienen entre 10 y 14. Ourense, en este caso, se posiciona como una de las que más y tan solo con 19 inmuebles. Resulta llamativo, en este sentido, que el País Vasco con 2,2 millones de habitantes solo cuente con 46 inmuebles de Sareb (futuras viviendas asequibles).

La distribución de los nuevos hogares procedentes del conocido como «banco malo» es tan irregular que en otras comunidades como la Región de Murcia, que tiene una población menor -en este caso de 1,5 millones de personas- tienen 2.109 casas disponibles para el nuevo Plan de Vivienda. Baleares, por ejemplo, tiene 430 unidades y Extremadura 360.

Según anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la cartera inicial de viviendas de Casa 47 proviene en gran medida del stock de inmuebles que acabaron en Sareb tras la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008. De esta manera, además de con las 40.000 viviendas mencionadas, el ejecutivo contará con 2.400 suelos con capacidad para otros 55.000 hogares. Unos a los que solo tendrán acceso aquellos cuyas rentas brutas se sitúen entre los 25.000 y los casi 90.000 euros anuales, tal y como adelantó OKDIARIO la pasada semana.

Sareb busca validar 12.000 activos

Antes de sacar los inmuebles al mercado el Gobierno necesita validar los activos y para ello ha lanzado ahora una licitación para encontrar una empresa que le ayude a certificar que unos 12.000 activos inmobiliarios -tanto viviendas como suelos- cumplen con los requisitos exigidos para ser traspasados al parque público de alquiler asequible, que se gestionará a través de Casa 47. El valor del contrato asciende a 4,4 millones de euros con IVA y el plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 17 de diciembre a las 10 de la mañana.

Esta pretende ser la primera tanda de varias que necesitarán chequear antes de ofrecerlas a los ciudadanos. A priori no cualquier activo podía incorporarse al Plan, sino que el ejecutivo habría marcado una serie de criterios que incluyen requisitos geográficos (que estén localizadas en ciertas áreas y municipios) y económicos (siguiendo un requisito de metro cuadrado y valor de tasación). Además necesitarán pasar requisitos técnicos que, en el caso de las viviendas, suponen que los edificios y los propios hogares no tengan «patologías estructurales» o que tengan condiciones de habitabilidad adecuadas.