La magia de la Navidad llega a Son Espases: un Papá Noel muy policial llena de ilusión a los niños

La magia de la Navidad se adelantó este año en el Hospital Universitario Son Espases, donde los niños ingresados vivieron una mañana llena de sonrisas, emoción y esperanza gracias a la visita muy especial de Papá Noel, acompañado por agentes de la Policía Nacional.

Papá Noel fue recibido por el doctor Joan Figuerola, jefe de Pediatría de Son Espases, y por Francisco Puerto, jefe de enfermería del hospital, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para el bienestar emocional de los pequeños pacientes. Desde el centro hospitalario subrayan que «en estas fechas tan señaladas, recibir visitas como la de Papá Noel y la Policía Nacional hace que la estancia de los niños enfermos sea mucho más agradable y llevadera».

A las once de la mañana, directamente desde el Polo Norte, Santa Claus hizo su entrada triunfal a bordo de un coche patrulla de la Policía Nacional, escoltado por varios agentes, sorprendiendo a los niños y a sus familias. Cargado de regalos y buenas palabras, recorrió las diferentes plantas del hospital repartiendo ilusión en forma de coches de policía, cuadernos para colorear, pinturas, caramelos y peluches.

Papá Noel visitó uno a uno a todos los niños hospitalizados, dedicándoles tiempo, sonrisas y palabras de ánimo. Para muchos de ellos, esta visita supuso un momento de desconexión de la rutina hospitalaria y una inyección de alegría en unos días especialmente sensibles.

El acto, organizado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) con la colaboración de la dirección del hospital, fue acogido con entusiasmo tanto por los pequeños pacientes como por sus familiares y el personal sanitario. La ilusión reflejada en los rostros de los niños y la emoción compartida en los pasillos de Son Espases dejaron claro que, a veces, el mejor regalo es una sonrisa.

Una mañana en la que la Navidad se coló en el hospital para recordar que la solidaridad, la cercanía y la esperanza también curan.