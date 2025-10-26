Un paciente del hospital Son Espases de Palma se fuga en pijama y lo encuentran pidiendo por la calle

Susto en el Hospital Universitario Son Espases de Palma. Un paciente de unos 45 años de edad se ha escapado este domingo del centro sanitario de referencia de las Islas Baleares y ha sembrado el pánico entre el personal del hospital y sus familiares.

El aviso se ha producido cuando el personal sanitario del hospital de la capital balear se ha dado cuenta de la ausencia del varón y rápidamente se ha activado el protocolo para este tipo de casos.

Horas después de su desaparición, el hombre ha sido encontrado ensangrentado y vestido con ropa del hospital en la calle Cotlliure, cerca del barrio de Camp Redó. Según ha podido saber OKBALEARES, el varón estaba totalmente desorientado y pidiendo dinero por la calle para comer.

Ha sido la Policía Nacional quien ha hallado al paciente y se ha dado el aviso al centro sanitario. Una ambulancia del SAMU 061 le ha brindado asistencia sanitaria inmediata y le ha trasladado de vuelta a Son Espases.