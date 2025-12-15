La miniserie de Movistar+ que cumple dos años y sigue arrasando: española e ideal para ver en un día

Llega el fin de semana y una buena opción para entretenerse puede ser ver una película o una serie. Entre las diversas posibilidades nos hemos fijado en una miniserie de Movistar+ que ha sido creada, escrita y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo: La Mesías. Una ficción de misterio y drama que se estrenó en esta plataforma de streaming en octubre de 2023 y que se ha convertido en una de las vistas de la plataforma. La serie La mesías cuenta la historia de una familia cuya vida cambia cuando el vídeo de un grupo de música pop cristiana compuesto por las hermanas se hace viral y llama la atención de Eric, otro de los hermanos que no viven en el hogar familiar. Una ficción diferente a las que estamos acostumbrados a ver en las plataformas de streaming y que está en la línea de otras de las series de los Javis como Paquita Salas, La llamada, Veneno o Cardo.

La miniserie La Mesías se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en septiembre de 2023 y en octubre ya estaba en la plataforma de streaming. La Mesías es un thriller que habla de la superación de los traumas familiares gracias a la ambición y las ganas de salir adelante. La serie cumple ahora un año desde su estreno y se ha convertido en un referente en una línea de producciones originales de Movistar Plus+. En esta plataforma de streaming triunfan también producciones arriesgadas como La peste, Antidisturbios o As Bestas.

Esta serie cuenta la vida de esta familia en tres tiempos diferentes y abarca a tres generaciones lo que supone un gran elenco de actores. Una ficción de ocho episodios de aproximadamente una hora de duración con la que Javier Calvo y Javier Ambrossi llevan un año sorprendiendo a los usuarios de esta plataforma de streaming.

¿Qué ocurre en la miniserie La Mesías?

El protagonista de esta miniserie es Enric, un hombre de más de 30 años atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso de su padre y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Un día descubre un vídeo viral de un grupo de pop católico que arrasa en YouTube y se da cuenta de que son sus hermanas, las cuales siguen encerradas y retenidas por sus padres en la casa familiar. Eric decide buscar a Resurrección, otra de sus hermanas, que también logró escapar de su casa ahogada por el fanatismo religioso de los padres.

Décadas después los dos hermanos, tras ver el vídeo, deciden encontrar esa escondida casa, cuyo paradero no recuerdan, y rescatar a sus hermanas menores que siguen retenidas por sus progenitores que han hecho de ellas las portavoces de una fe mal entendida. Los dos van avanzando en su investigación hasta logran encontrar a sus hermanas y mientras van recordando su infancia y esos momentos en los que vivieron todos juntos en la casa.

Uno de los elementos que suponen la salida de los dos hermanos mayores es la proyección de forma clandestina, sin que se enteren sus padres, de películas como Mary Poppins o Sonrisas y lágrimas, entre otras. El cine se convierte en un elemento que cambia la vida de los dos hermanos y les da la fuerza suficiente para escaparse de casa, aunque tengan que dejar allí a las más pequeñas.

El reparto de esta serie de Los Javis

La Mesías cuenta con un amplio reparto coral, pero se puede decir que los protagonistas desde el principio son los actores Roger Casamajor que da vida a Enric / Isaías y Macarena García a Irene / Resurrección. Los dos hermanos se escapan de casa al no soportar el fanatismo religioso de su padre y los delirios de su madre. Cuando viven con la familia se llaman Isaías y Resurrección y al integrarse de nuevo en la sociedad Enric e Irene.

En cuanto al papel de Montserrat Baró esa madre autoritaria y descentrada es interpretado en sus diferentes etapas por tres actrices: Ana Rujas de joven, Lola Dueñas de adulta y Carmen Machi como Montserrat Baró de mayor. El actor Albert Pla interpreta el papel de Pep Puig Pelfort, ese padre que mantiene escondidas a sus hijas por una especie de fanatismo religioso. Además en el reparto coral de la serie están los actores Amaia. Gracia Olayo, Iona Roig, Sara Martínez, Joana Buch, Mariona Terés o Nacho Villalongo, entre otros muchos.

También la miniserie La Mesías ha contado con la colaboración de actores como Cecilia Roth que interpreta el papel de Alicia, Nora Navas el de Vicky, Rossy de Palma el de Laia Baró de mayor, Aixa Villagrán a María Rosa Puig Pelfort de joven, Mari Paz Sayago el de Prudencia «Pruden» Díaz y Laia Marull a Belén.