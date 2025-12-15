Lo que esconde el Hostal Terminus tras su reforma: cafetería, oficinas y un refugio de la Guerra Civil

La ciudad de Palma ya puede celebrar la recuperación del histórico Hostal Terminus de la Plaza de España, un edificio modernista construido en 1913 que tuvo que cerrar sus puertas hace siete años. Las obras de reforma de este centenario inmueble protegido ya han llegado a su fin, por lo que los ciudadanos de la capital balear ya pueden disfrutar de este espacio que vuelve cargado de novedades.

El Govern balear y el Ayuntamiento de Palma han inaugurado este lunes el nuevo Hostal Terminus tras el fin de unas obras que han acabado con más de siete años de abandono y degradación que ha padecido el edificio, considerado por el Consell de Mallorca como Bien Catalogado.

Los trabajos iniciados a principios de 2024 han transformado por completo este céntrico edificio, que ahora cuenta con un sinfín de novedades respetando la «identidad arquitectónica» del inmueble pero permitiendo su adaptación a los usos actuales.

A partir de ahora, el renovado Hostal Terminus acogerá diversas oficinas de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), un centro de control, un salón de actos al que se le dará un uso social y cultural y una cafetería abierta al público con terraza incluida para que los palmesanos puedan tomar algo con unas privilegiadas vistas a la Plaza de España.

Por si fuera poco, también se ha podido recuperar tras las obras un refugio antiaéreo que durante la Guerra Civil dio cobijo a los ciudadanos de Palma ante los bombardeos republicanos sobre la ciudad. Se trata de una zona que podrá ser visitada para que la ciudadanía conozca un poco más la historia de la capital balear.

Al acto de inauguración han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, el conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el director gerente de SFM, José Ramón Orta. Las autoridades han destapado una placa conmemorativa y han realizado una visita por las nuevas instalaciones.

Inauguram l’edifici de l’Hostal Términus, recuperant patrimoni i història viva de les nostres illes. Un projecte llarg, iniciat l’any 2012, que retorna aquest edifici emblemàtic a l’ús públic i el converteix en la nova seu de Serveis Ferroviaris de Mallorca (@sferroviarism). El… pic.twitter.com/C0A6F50m0b — Marga Prohens (@MargaProhens) December 15, 2025

«Este edificio era una muestra de ese abandono, y su rehabilitación se suma a la apuesta por mejorar la seguridad de la zona. Culminamos un proyecto largo para devolver a este edificio el uso público, un proyecto con el que recuperamos patrimonio e historia viva de nuestras islas», ha manifestado Prohens.

En la misma línea se ha expresado el alcalde del PP de Palma, quien ha celebrado que tanto la administración autonómica como la local «estén alineadas en el proyecto de ciudad y apuesten por cada uno de los barrios» de la ciudad. Sobre la reforma, ha considerado que «representa muchísimas cosas» como acercar a la ciudadanía «un servicio público esencial» o la apuesta por recuperar elementos patrimoniales.

Sobre la recuperación del refugio antiaéreo, Jaime Martínez ha adelantado que «no es el único que se está recuperando», ya que se hará lo propio en la plaza Mayor. «Trabajamos coordinadamente para poner en valor la historia, el origen y la esencia de Palma», ha concluido.

El Hostal Terminus fue uno de los primeros edificios turísticos de Palma. Su reforma no habría sido posible si no hubiera sido adquirido por el Govern balear en 2019 tras una larga batalla judicial iniciada en 2014. A pesar de estar protegido y catalogado, el edificio ha sido objeto de vandalismo, grafitis y suciedad, pero esta triste realidad ya forma parte del pasado.