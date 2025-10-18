Las obras del Hostal Terminus donde los mallorquines tomaban chocolate empiezan a ver la luz

Las obras de rehabilitación integral del centenario Hostal Terminus, ubicado en las Avenidas de Palma, donde los mallorquines tomaban chocolate y veían tras sus cristales el ir y venir de la gente por la céntrica Plaza de España hasta su cierre en 2018, empiezan a ver la luz.

Esta semana el Govern procedía a retirar el vallado exterior que ha mantenido tapiadas en su totalidad las paredes de este inmueble desde el arranque en febrero de las obras de reforma integral de este espacio.

Un edificio inaugurado hace más de un siglo (1914) como unos de los primeros edificios turísticos de Palma, y que fue adquirido por el Govern balear en 2019, tras una larga batalla judicial iniciada en 2014.

Antes de ser propiedad pública, el Consell de Mallorca aprobó en febrero de 2007 su protección y lo declaró Bien Catalogado, al igual que el conjunto de edificios de la antigua Estación de Ferrocarril de Palma.

Tras más de un lustro de espera, abandono y degradación con grafitis y pintadas vandálicas de todo tipo y condición y no pocos intentos de okupación, el deterioro que ha padecido estos años el antiguo Hostal Terminus va a llegar a su fin.

Será en principio un poco más tarde de lo anunciado: iban a ser 18 los meses para culminar su reforma integral y ya han pasado 20. Pero será sin duda en la recta final del año, cuando finalice la rehabilitación de un edificio que una vez abra sus puertas al público albergará el centro de control de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), junto a salas para usos sociales y culturales, y una cafetería vintage en la planta baja, cuyo éxito está fuera de toda duda.

La zona habilitada como bar cafetería contará con una superficie de 221 metros cuadrados, más 40 adicionales de terraza cubierta en la parte con vistas a la Plaza de España y otra exterior de la misma dimensión, en el lado que da al acceso a la Estación Intermodal y que vendrá a sumarse a la oferta gastronómica existente en el entorno de la Intermodal.

En estos momentos, hay un restaurante de alta cocina y una cafetería de servicio rápido para los usuarios del transporte público.

En total los trabajos de reforma del Terminus están presupuestados en 4.102.468,69 euros y las fachadas han sido rehabilitadas siguiendo las estrictas pautas de un equipo de restauradores especializados.

El proyecto ha incluido también la instalación de un ascensor en el cuerpo central del edificio para cumplir con la normativa de accesibilidad. La ubicación del edificio, a las puertas de la populosa Estación Intermodal, lo convierte en un emplazamiento muy adecuado para satisfacer las necesidades de SFM.

La ampliación y desarrollo de la red ferroviaria de Mallorca hace necesario el uso de nuevos espacios para la instalación de oficinas administrativas, dependencias auxiliares y de los servicios técnicos necesarios para la explotación del ferrocarril.

En estos momentos, además, toda la zona donde se ubica el histórico hostal se encuentra en pleno proceso de transformación para mejorar todo el entorno de la Estación Intermodal. Al margen de esta reforma del Terminus, el Ayuntamiento ha rehabilitado otro de los edificios que SFM le tiene cedido donde se ubicará la nueva comisaría de centro de la Policía Local.